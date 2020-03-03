«Была допущена большая ошибка»: главный архитектор жёстко высказался о стройке у дома «Союззолото»

Сейчас областная госинспекция по охране памятников архитектуры оценивает проект пересмотра границ охранной зоны дома «Союззолото», который является памятником архитектуры. Если его примут, то собственник участка сможет построить рядом жилой комплекс с повышением этажности в сторону улицы Чаплыгина — от 30,4 до 40,3 метров, или от 9–10 до 12–13 этажей. Жители дома «Союззолото» боятся, что новая стройка разрушит памятник архитектуры .

По мнению главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина, решение исключить здание на Каменской, 18, которое находилось рядом с домом «Союззолото», из реестра объектов культурного наследия в начале 2000-х годов было ошибочным. Это позволило его продать и снести. Строители купили здание у областного правительства не менее, чем за 155,6 миллиона рублей.

— Конечно, застройщиком была допущена большая ошибка, когда было принято решение о сносе. Потому что это было интересное здание, дом-коммуна, — объясняет Александр Ложкин. — На этой территории сейчас действует режим, который полностью запрещает строительство. Поэтому собственник инициировал проект изменения зон охраны и его экспертизу.

Позиция мэрии, подчеркнул Александр Ложкин, однозначная — высота нового объекта должна быть соразмерной шестиэтажному зданию «Союззолото».

— Однозначно здесь не должен появиться объект, который бы искажал архитектурный облик города, негативно бы влиял на соседние здания, в том числе на жилой дом «Союззолото», который является памятником и стоит на государственной охране. Новый объект ни в коем случае не должен быть выше. Ни в коем случае это не должна быть высотка. Это должна быть периметральная застройка, которая соотносилась бы с существующим зданием. Должны быть установлены такие предельные параметры разрешенного строительства, которые бы не позволили нарушить характер этой территории. Высота, принципы застройки должны согласовываться со зданием-памятником по соседству, — считает главный архитектор Новосибирска.