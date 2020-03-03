«Пришла, заразу оставила и ушла». Сибиряки объясняют, почему идут на работу больные (наша реакция — в гифках)

А вы как относитесь к коллегам, которые приходят на работу с температурой и кашляют на всех? Фото: Александр Ощепков

Зима уже закончилась, но вирусы, конечно же, не в курсе этого! На днях наш колумнист Артём Краснов признался, что его бесят люди, которые с температурой ходят на работу и заражают других (полностью колонку читайте тут). В ответ Артём получил несколько сотен комментариев от новосибирцев, которые поделились своими историями. Мы выбрали 10 самых интересных. И подобрали к ним идеальные гифки.

«Я вот пришла сегодня на работу с соплями» В основном жители жалуются на то, что современные работодатели «не любят», когда работники уходят на больничные. А когда в твоем отделе еще и мало специалистов, которые могут выполнять ту или иную работу, дома болеть категорически запрещено.

— Человек явно вне реалий. Артём, вы вообще в курсе, как сегодня оплачиваются больничные? Что есть организации, где они не оплачиваются? А что делать, если ты ключевой специалист? Или, как в моем случае, в отделе всего двое? Я вот пришла сегодня на работу с соплями. Не прийти — значит, сильно потерять в зарплате. От работы моего отдела зависит работа всей организации. Если меня не будет, то моя напарница будет работать без обеда и с одним выходным. Люди идут на работу больными не от хорошей жизни, а потому что надо, — пишет пользователь Мариэтта.

А читатель НГС под редким ником Петя и вовсе упрекает автора в таком отношении к людям:

— Артёма бесят простуженные люди на работе. Артём просто не знает, что с нынешними соцпакетами (а то и их отсутствием) гражданам, отсидевшимся на больничном, нечего будет есть. Бесит Артём.

Комментатор под загадочным ником 7457817 поддержала нашего автора — некоторые люди приходят на работу, чтобы просто отсидеть свое рабочее время. Но как это сказывается на коллегах?



— Сегодня коллега пришла на работу больная, хотя никакого смысла в её приходе не было: ни срочных дел, ни иных ситуаций. Пришла, посидела, заразу оставила и ушла. И спрашивается зачем приходила? Нас заразить?

Есть и читатели, которые сетуют на людей, берущих больничный слишком часто:

— У меня шеф 76 лет, пенсия военная 30 тысяч, з/п 80 тысяч. На больничный ходит при каждом удобном случае, в год примерно 3–4 месяца на больничном, потом ещё месяц в отпуске. А работаю я в госструктуре в отделе передовых инноваций. Вот поэтому у нас и нет развития в промышленности, — негодует пользователь Тим Тим.

Бытует мнение, что 21 век — это время эгоистов и заботы о себе. Поэтому новосибирец с ником vvb высказался так:



— Меня не волнует, заразится кто-нибудь или нет. Главное, чтобы мне зарплату выплатили в полном объеме и вовремя. А те, кто боятся заразиться, пусть свое здоровье укрепляют — на моря ездят или витаминчики кушают... У кого на что денег хватит.

Пользователи отмечают, что в некоторых состояниях здоровья просто нереально не брать больничный.



— У автора статьи, в его параллельной вселенной, больные, может и ходят на работу по собственному желанию. А в моей вселенной я дома отлеживаюсь, потому как ни сил, ни желания идти на работу нет, когда болеешь. Изредка, бывает, конечно, какой-то вид соплей, который не сопровождается упадком сил — то ли это ОРВИ, то ли аллергия какая-то, типа поллиноза, тогда идти на работу — не проблема безо всяких таблеток, — комментирует читатель под ником мухаха.

Не остались в стороне и семьи с детьми, где ситуация осложняется хрупкостью детского иммунитета. Слово предоставляем читателю яяяяяяяяяя:

— Младшая ходит в сад и там мы постоянно сталкиваемся с родителями-идиотами, волокущими больных детей в группу, несмотря ни на что. Им плевать, что через пару дней половина группы будет с соплями, они прикрываются своей занятостью, невозможностью взять больничный и кучей других причин. А по факту все рано уходят болеть, прихватив с собой кучу народа. Дураки и дороги — наша национальная трагедия.

Пользователь Справедливая Алина утверждает, что думать надо не столько о других, сколько о себе. Как говорят, со здоровьем не шутят!



— С автором совершенно согласна. Простите, кому нечего кушать или невыгодно идти на больничный, а здоровые люди здесь причем? Никогда не понимала людей, работающих с температурой. Вы вообще о чем? Мало ли, что вам там начальник говорит, думать в первую очередь надо о себе, о возможных осложнениях от болезни. Есть, конечно, и такие любители на больничные постоянно ходить. Таким тоже не место в рабочих коллективах. Вылечись хорошо либо увольняйся, не занимай чужое место. В этом и менталитет русского: пойду с температурой, якобы поработаю, а там и трава не расти, лишь бы стаж шёл.

А пользователь Alx_nsk вообще поделился своеобразным больничным лайфхаком:

— Большая проблема попасть к терапевту по ОМС, чтобы взять больничный. Поэтому если чувствую что просто простуда и все нормализуется в 3–4 дня, беру административный отпуск — потеря зарплаты за эти дни вполне сопоставима с походом в коммерческий медцентр. Если дело серьезное — высокая температура, кашель — либо с боем прорываюсь по ОМС, либо иду в платную.



Помимо работников в треде высказался и почетный тролль НГС с ником с богаткова:

— Отправляю работников своего частного охранного предприятия на больничный, если они пришли с признаками простуды.



Берете ли вы больничный? Как к этому относится ваш работодатель? Пишите свое мнение в комментариях!