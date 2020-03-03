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Криминал

Новосибирец захватил в заложники продавщицу магазина на Фадеева

На помощь женщине отправились сотрудники полиции

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Мужчина удерживал жену с 12 часов дня&nbsp;

Мужчина удерживал жену с 12 часов дня 

В Новосибирске на Родниках, на улице Фадеева, 66/2, мужчина захватил в заложники продавщицу местного магазина.

— Около 12 часов, со слов прохожих, [все началось]: муж (посетитель) удерживает в заложниках жену (продавец). Полиция, скорая помощь, группа реагирования [на месте], — рассказала читательница НГС, которая прислала фото и видео с места инцидента. Также она сообщила, что мужчину задержали в 14:30, а девушку передали медицинским работникам скорой, но не госпитализировали.

В полиции объяснили, что в курсе ситуации.

— В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Фадеева неизвестный мужчина угрожает ножом, задерживает продавщицу. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Территория, прилегающая к магазину, была оцеплена. Там выполнялся комплекс мероприятий, направленных на освобождение женщины и задержание преступника.

В пресс-службе подтвердили информацию о задержании мужчины. Сейчас он уже находится в отделении полиции. Продавщица не пострадала и отказалась от госпитализации.

Если вы были очевидцем произошедшего или знаете обстоятельства конфликта — расскажите об этом редакции по через СМС, Viber, WhatsApp, Telegram по номеру 8 923 157–00–00.

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захват заложников
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КОММЕНТАРИИ (64)

муж
3 мар 2020 в 15:04

Сейчас парня посадят, а она с Вазгеном будет жить долго и счастливо, пока он не решить уехать к семье на свою родину )))

Фото пользователя
3 мар 2020 в 15:05

Мою правду о мужчинах, как всегда , затёрли злые модеры.😞

Гена
3 мар 2020 в 14:58

Этож надо так мужа довела!