Новосибирец захватил в заложники продавщицу магазина на Фадеева

— Около 12 часов, со слов прохожих, [все началось]: муж (посетитель) удерживает в заложниках жену (продавец). Полиция, скорая помощь, группа реагирования [на месте], — рассказала читательница НГС, которая прислала фото и видео с места инцидента. Также она сообщила, что мужчину задержали в 14:30, а девушку передали медицинским работникам скорой, но не госпитализировали.

В Новосибирске на Родниках, на улице Фадеева, 66/2, мужчина захватил в заложники продавщицу местного магазина.

В полиции объяснили, что в курсе ситуации.

— В полицию поступило сообщение о том, что в магазине на улице Фадеева неизвестный мужчина угрожает ножом, задерживает продавщицу. На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Территория, прилегающая к магазину, была оцеплена. Там выполнялся комплекс мероприятий, направленных на освобождение женщины и задержание преступника.

В пресс-службе подтвердили информацию о задержании мужчины. Сейчас он уже находится в отделении полиции. Продавщица не пострадала и отказалась от госпитализации.

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