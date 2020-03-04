Новосибирск накроет порывистым ветром и мокрым снегом

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

Сегодня и завтра температура днём в Новосибирске составит около 0 градусов, а в пятницу начнётся похолодание.



— В ближайшие два дня мы будем располагаться под влиянием волновых возмущений атмосферных фронтов, идущих к нам с Запада, из-за Среднего Урала. Поэтому весьма вероятны осадки в виде снега, в виде мокрого снега, с порывистым ветром. Возможны метели, гололёдные явления, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.



Сегодня, 4 марта, температура днём составит около 0 градусов, а ночью 5 марта опустится до –3, а завтра днём температура также будет нулевой.

