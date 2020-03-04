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Зима

Новосибирск накроет порывистым ветром и мокрым снегом

В ближайшие дни дневная температура ещё будет нулевой

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В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

В Гидрометцентре рассказали о погоде на ближайшие дни

Сегодня и завтра температура днём в Новосибирске составит около 0 градусов, а в пятницу начнётся похолодание.

— В ближайшие два дня мы будем располагаться под влиянием волновых возмущений атмосферных фронтов, идущих к нам с Запада, из-за Среднего Урала. Поэтому весьма вероятны осадки в виде снега, в виде мокрого снега, с порывистым ветром. Возможны метели, гололёдные явления, — рассказал пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сегодня, 4 марта, температура днём составит около 0 градусов, а ночью 5 марта опустится до –3, а завтра днём температура также будет нулевой.

В конце недели ожидается понижение температуры до –13 ночью и до –10 днём.

— 6 числа мы предполагаем прохождение холодного фронта, который вызовет, как и в предыдущие дни, снегопады и понижение температуры, — добавил Ренад Ягудин.

НГС рассказывал, какую погоду стоит ждать в марте. Прогноз получился странным для весны.

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погодапохолоданиеоттепель
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КОММЕНТАРИИ (3)

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4 мар 2020 в 07:33

магаз у нгс накроет? победу накроет? новобисирск больше

4 мар 2020 в 07:52

Я жылаю тёплую тинпиротуру и мокрый дождик. И усё-ё-ё!!!