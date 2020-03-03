Продолжение скандала в центре Подгорного: суд заставил оплатить моральный ущерб одному из сотрудников

Скандал в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного получил продолжение в суде Фото: Густаво Зырянов

Сегодня, 3 марта, Заельцовский районный суд вынес решение в пользу завхоза Александра Бывакина, работающего в областном Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Бывакин — один из участников громкого скандала, случившегося в феврале этого года в спортивном учреждении.

Что известно о скандале 21 февраля НГС рассказал о том, что сразу несколько сотрудников учреждения и родители воспитанников заявили о многочисленных нарушениях в спортивном учреждении: денежных поборах, понижении зарплат, выдавливании с работы неугодных и ухудшении условий труда. Руководитель центра Армен Игидян и олимпийский чемпион Евгений Подгорный всё отрицали.

В частности, завхоз Александр Бывакин оспаривал в суде дисциплинарные взыскания, вынесенные за его отсутствие на рабочем месте из-за больничного. Завхоз подавал также иск на компенсацию морального ущерба в размере 300 тысяч рублей. — Примерно четверть всего коллектива уволилась. Всех просто выдавливают: зарплаты уменьшают, условия работы ухудшают, неудобный график работы создают. Я вот пришёл однажды на работу с больничного, а все ключи изъяты, всё изъято, включая личные вещи. И Игидян (и.о.директора центра Армен Игидян — Прим.ред.) говорит: «Увольняйся. Ты нам не подходишь», — рассказывал корреспонденту НГС Александр Бывакин. Что решил суд — Александр Бывакин оспаривал три приказа о наложении на него дисциплинарных взысканий. Это приказы о трёх прогулах: так это расценила администрация центра. И сегодня все три приказа признаны незаконными, — сообщила адвокат Бывакина Яна Мигачёва.

Адвокат уточнила: у её подзащитного были документы, подтверждающие, что его отсутствие связано с уважительными причинами. Один раз, заметила Мигачёва, он находился на медицинском обследовании, второй раз уезжал по рабочим делам, а третий — был на рабочем месте до конца дня, но руководство заявило, что он ушёл раньше.

