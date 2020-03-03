В новосибирском океанариуме поставили эксперимент и вырастили 50 медуз — результат попал на видео

Всего в океанариуме появилось больше 50 медузок Фото: Антон Нагорняк

В новосибирском океанариуме удалось развести медуз вида аурелия — примерно 3 недели назад на свет появились больше 50 маленьких медузок.

Об этом рассказал Антон Нагорняк, представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».

— Это медузы аурелии, они у нас уже больше года. С тех пор наши специалисты пробовали их размножать, и только сейчас это получилось, — сообщил Антон.

Скоро малыши подрастут, и их переведут в большой аквариум Видео: Антон Нагорняк

Аурелий также называют ушастыми медузами. Они довольно распространены и обитают в том числе в прибрежных водах Черного и Средиземного морей.

Так выглядят взрослые медузы аурелии Фото: Антон Нагорняк

— У них очень интересный способ размножения: самец и самка образуют промежуточный вид — полип. Он живёт, как все полипы, и ждёт благоприятных условий для того, чтобы дальше начать производить медуз, — рассказал Антон Нагорняк.

Так выглядит полип, из которого появляются медузы Фото: Антон Нагорняк

Когда условия становятся подходящими, появляется много маленьких медуз размером со спичечную головку.

— Большая была проблема в том, что у нас не совсем понятно, в России, как их размножать. То есть не было информации о том, какие должны быть условия, какая температура, и все вот эти вещи наши специалисты исследовали экспериментально. Удалось достичь нужных условий, и у нас появились медузки, — уточнил Антон.

На этом видео медузам всего один день Видео: Антон Нагорняк