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В новосибирском океанариуме поставили эксперимент и вырастили 50 медуз — результат попал на видео

Специалисты подбирали условия для размножения аурелий

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Всего в океанариуме появилось больше 50 медузок

Всего в океанариуме появилось больше 50 медузок

В новосибирском океанариуме удалось развести медуз вида аурелия — примерно 3 недели назад на свет появились больше 50 маленьких медузок.

Об этом рассказал Антон Нагорняк, представитель Центра океанографии и морской биологии «Дельфиния».

— Это медузы аурелии, они у нас уже больше года. С тех пор наши специалисты пробовали их размножать, и только сейчас это получилось, — сообщил Антон.

Скоро малыши подрастут, и их переведут в большой аквариум

Аурелий также называют ушастыми медузами. Они довольно распространены и обитают в том числе в прибрежных водах Черного и Средиземного морей.

Так выглядят взрослые медузы аурелии

Так выглядят взрослые медузы аурелии

— У них очень интересный способ размножения: самец и самка образуют промежуточный вид — полип. Он живёт, как все полипы, и ждёт благоприятных условий для того, чтобы дальше начать производить медуз, — рассказал Антон Нагорняк.

Так выглядит полип, из которого появляются медузы

Так выглядит полип, из которого появляются медузы

Когда условия становятся подходящими, появляется много маленьких медуз размером со спичечную головку.

— Большая была проблема в том, что у нас не совсем понятно, в России, как их размножать. То есть не было информации о том, какие должны быть условия, какая температура, и все вот эти вещи наши специалисты исследовали экспериментально. Удалось достичь нужных условий, и у нас появились медузки, — уточнил Антон.

На этом видео медузам всего один день

Сейчас аурелии находятся на карантине. Им нужен примерно месяц на то, чтобы подрасти. После этого их переведут в большой аквариум, где их смогут увидеть посетители.

Напомним, что в прошлом году в океанариум привезли огромную и злую черепах Матильду.

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МедузаОкеанариум
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КОММЕНТАРИИ (7)

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3 мар 2020 в 13:52

Владивостокский океанариум выше всех похвал. Мне понравилось. Как раз медузы вызвали восхищение. Сидишь себе на уютном кресле и наблюдаешь через стекло жизнь морских обитателей под завораживающую музыку.

мухаха
3 мар 2020 в 13:49

А что едят эти медузы, и кто ест их? Каков практический смысл их размножения в океанариуме? Тема не раскрыта, ящетаю!

мистер блэк
3 мар 2020 в 13:43

Их можно есть? Растят медуз специально для китайских ресторанов?