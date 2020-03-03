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Должен был встретиться с семьёй друга: в Новосибирске пропал таксист на белом «Хендэ»

31-летний Владислав Середин последний раз выходил на связь с близкими 1 марта

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31-летний Владислав Середин перестал выходить на связь с близкими 1 марта

31-летний Владислав Середин перестал выходить на связь с близкими 1 марта

Полиция Забайкальского края разыскивает 31-летнего таксиста Владислава Середина, который пропал в Новосибирске — последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 1 марта.

— Брат проживает в Новосибирске, на Доватора, матери стабильно звонил раз в день, — рассказала корреспонденту НГС сестра Владислава Янина Середина. — В субботу последний раз мы с ним созванивались. После этого на связь он не выходит, машины его нет, телефон недоступен.

Янина пояснила, что 2 марта Владислав должен был встретиться с семьёй друга из родной Читы — он долго ждал и готовился к этой встрече.

— В итоге брат не вышел на связь с другом, — продолжает Янина. — Друг приехал туда, где он живёт. Квартиру никто не открыл, машины нет на месте.

Середина добавила, что пропавший родом из Читы, в Новосибирске он работал в такси «СитиМобил», по городу передвигался на белом автомобиле «Хендэ» номер Н693КМ154.

— Сегодня нам поступило сообщение о безвестном исчезновении данного гражданина. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить в полицию.

В конце января в Новосибирске объявили в розыск 33-летнего таксиста Тиловата Зулфонова — по имеющейся информации, он созвонился с клиентами, выехал на заказ и пропал на автомобиле.

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пропал таксистрозыск
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КОММЕНТАРИИ (3)

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3 мар 2020 в 14:00

Симпатяга. Куда делся то? Профессия таксиста была опасна во все времена.

Гость
3 мар 2020 в 14:02

Город пробка, город дыра,
Попадая в его сети пропадаешь навсегда.

3 мар 2020 в 14:03

Ну как минимум последние его геолокации ситимобилу и, возможно, другим агрегаторам, если он с ними работал, известны по клиентским приложениям. И арендодатель машину предоставивший что-то да знает.