Должен был встретиться с семьёй друга: в Новосибирске пропал таксист на белом «Хендэ»

Янина пояснила, что 2 марта Владислав должен был встретиться с семьёй друга из родной Читы — он долго ждал и готовился к этой встрече.

— Брат проживает в Новосибирске, на Доватора, матери стабильно звонил раз в день, — рассказала корреспонденту НГС сестра Владислава Янина Середина. — В субботу последний раз мы с ним созванивались. После этого на связь он не выходит, машины его нет, телефон недоступен.

Полиция Забайкальского края разыскивает 31-летнего таксиста Владислава Середина, который пропал в Новосибирске — последний раз мужчина выходил на связь с родственниками 1 марта.

— В итоге брат не вышел на связь с другом, — продолжает Янина. — Друг приехал туда, где он живёт. Квартиру никто не открыл, машины нет на месте.

Середина добавила, что пропавший родом из Читы, в Новосибирске он работал в такси «СитиМобил», по городу передвигался на белом автомобиле «Хендэ» номер Н693КМ154.

— Сегодня нам поступило сообщение о безвестном исчезновении данного гражданина. Сотрудниками полиции принимаются меры к установлению местонахождения, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Всех, кто что-либо знает о пропавшем, просят звонить в полицию.



В конце января в Новосибирске объявили в розыск 33-летнего таксиста Тиловата Зулфонова — по имеющейся информации, он созвонился с клиентами, выехал на заказ и пропал на автомобиле.