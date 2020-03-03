«Там я встретил свою жену»: больше 1000 заявок поступило на «Народную премию НГС» за сутки

А вы уже номинировали свои любимые компании? Фото: Александр Ощепков

В этот понедельник, 2 марта, стартовала третья «Народная премия НГС». Буквально за сутки новосибирцы оставили на сайте премии больше тысячи заявок. Какие номинации самые популярные? Какие комментарии оставляют горожане, предлагая ту или иную компанию? И как лично вы можете присоединиться к этой премии? Сейчас всё расскажем!

На какие номинации — вал заявок

Наибольшей популярностью пока (но только пока!) пользуется номинация «Салон красоты и барбершоп года» — за сутки мы получили 195 вариантов с названиями различных салонов. Большинство новосибирцев оставляли комментарии к своим заявкам, объясняя, почему, по их мнению, они выбирают именно эту компанию. Например, такие:



— Я лично клиент этого барбершопа уже четыре года. Многие из моих друзей и знакомых тоже получают здесь услуги. Ребята работают на 100%. Рекомендую!

На первых двух премиях новосибирцы также выбирали лучший салон красоты города, но в этом году номинацию обновили и добавили к ней барбершопы, но это не мешает читателям делать выбор, основываясь не на своём опыте, а на опыте второй половины:

— Моя жена ходит туда уже несколько лет.

Бар года предложили 179 раз, хотя это новая номинация, которую давно просили и сами жители города, и владельцы таких заведений. Один из комментариев к заявке — это трогательная история в одной фразе:

— Бар, где я встретил свою жену. Бар, который до сих пор предлагает интересные форматы вечеринок.

Но наравне с милыми историями есть и безумные, по крайнее мере с подобными барными традициями:

— По четвергам там можно поучаствовать в «Арахисовом безумии»: есть арахис, а кожуру кидать прямо на пол.

«Многих толстушек уже бы давно бросили их мужья»

Номинация «Фитнес-клуб года» существует с самого появления премии и в этот раз расположилась на третьем месте по количеству предложений — 159. Читатели благодарны им в частности за проекты похудения:



— Только благодаря этому проекту я смогла похудеть, хотя уже не верила в это! Очень комфортно было в этом проекте худеть, всегда на связи, — пишет один человек.

Второй подобный отзыв выглядит так:

— Это такой крутой проект, который помогает сохранить семьи, ведь если бы не они, то многих толстушек уже бы давно бросили их мужья, они помогают им заново раскрыть себя найти ту неповторимую.

Некоторые читатели настолько хотят подробно объяснить свой выбор, что, видимо, называют и своих тренеров:

— Сначала как-то не понимала и связать не могла, как я могу вообще заниматься растяжкой и шпагатом, если мой вес, минуточку, 94 кг. Но тренеры — девушки, они идеально прорабатывает всё. Я думала, если не получается, полежу — ха, наивная: Света подошла, показала, как правильно выполнить упражнение и не отходила, пока не закончим. Вот это я понимаю тренировка!

Иван Ургант и Екатерина Скулкина 22 мая 2020 года наградят победителей на сцене НОВАТа Фото: предоставлено менеджерами Ивана Урганта и Екатерины Скулкиной

«Украсил город и придал ему выигрышные черты»

Номинация «Кофейня и кондитерская года» тоже трансформировалась от премии к премии: сначала это был «Ресторан года», потом «Кофейня года», а теперь к возможности народной оценки добавились ещё и кондитерские. Новосибирцы прислали 128 заявок. В этих заведениях, пишут читатели, «выпечка тает во рту!» и «умопомрачительные десерты, особенно чизкейк». Некоторые даже выбирают лучшее место не только в нашем городе:



— Лучшая кондитерская в Новосибирске, России и во Вселенной, зе бест, ever.

В номинации «Стоматологический центр года» уже 118 вариантов. Эти клиники, по словам горожан, дарят красивые улыбки и избавляют от страха перед врачами. И где-то среди них, по мнению читателей НГС, работает лучший стоматолог в городе.

— Потому что мне подарили вторую жизнь. Ведь улыбка очень важно, — пишут новосибирцы.

Среди горожан, которые хотят, чтобы их мнение было услышано в выборе лучшего стоматологического центра года, есть и постоянные клиенты:

— Делаю там зубы уже 15 лет, очень хорошо и надёжно лечат.

Первые два года была номинация «Медицинский центр года», но читатели часто присылали и стоматологические клиники города, поэтому в этот раз их выделили отдельно.

«Никаких глюков»

Номинация «Жилой комплекс года» появилась в прошлом году, на второй премии, и часто была в тройке лидеров среди тех номинаций, за которые голосуют больше всего. Нынче прислали уже 102 заявки. Новосибирцам, видимо, нравится предлагать места, где они живут.



— Пожалуй, один из немногих ЖК, который украсил город и придал ему выигрышные черты в архитектурном облике, — пишет человек, приславший название жилого комплекса, который, по его мнению, достоин победы.

Среди «Банных комплексом и SPA-центров года» 84 претендента. К ним в основном все писали однотипные комментарии, отмечая, что там лучший пар. Это номинация сохранилась со второй премии.

Традиционная номинация «Народной премии» — «Супермаркет года». В этом году за день прислали 80 вариантов. Вот комментарий к одной из заявок:

— Единственный магазин, который держит идеальный баланс цены, качества и ассортимента. Кроме того, в этом году стало окончательно понятно, что блюда собственного производства здесь вкуснее и лучше, чем во всех других торговых точках города.

Посетителям супермаркетов важно также наличие акций в магазинах:

— Всегда акции на дорогостоящие продукты — сыры, форель, шоколад, алкоголь и тому подобное, широкий выбор продуктов и готовой еды, вкусно, качественно.

Новая номинация — «Банк года», в ней пока 62 заявки. Читатели отмечают удобство, скорость обслуживания и множество банкоматов, а также «никаких глюков».

