В Новосибирске перестали выдавать продуктовые наборы людям с ВИЧ

По информации пациентов, проблемы с выдачей продуктов возникли в Ленинском, Октябрьской и Дзержинском районах Фото: Густаво Зырянов, читательница НГС

В Новосибирске прекратили выдавать продуктовые наборы жителям с ВИЧ — об этом в редакцию сообщила одна из пациенток. Её слова подтвердили ещё несколько горожан с тем же диагнозом, а также в мэрии Новосибирска. Корреспондент НГС выслушал объяснение муниципалитета, почему сложилась такая ситуация.

«Проднаборов нету, ждите» С мая 2019 года по постановлению мэра Новосибирска пациенты с ВИЧ могут получать новую социальную помощь — продуктовые наборы. К нововведению в прошлом году ни соцзащита, ни Центр СПИД оказались не готовы, но ситуация к декабрю постепенно наладилась, а с января 2020 года вновь начались проблемы.



Жительница Новосибирска с ВИЧ пожаловалась в редакцию на невыдачу продуктовых наборов. «Сказали, что проднаборов нету, ждите. А чтобы материальную компенсацию получить, приносите справки о доходах за 3 месяца. Такие дела», — написала в редакцию читательница НГС. По её словам, проблемы с выдачей продуктовых наборов возникли с начала этого года — новосибирцам с ВИЧ не выдают их в Ленинском, Октябрьской и Дзержинском районах. Эту информацию подтвердили ещё несколько горожан с ВИЧ.

Фото: Евгений Бикунова

Не обязанность, а возможность

В департаменте по социальной политике мэрии города Новосибирска корреспонденту НГС объяснили, что подобная социальная помощь по федеральному закону устанавливается муниципалитетом самостоятельно.

«Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью федерального закона, не является обязанностью муниципального образования и осуществляется при наличии возможности за счет средств городского бюджета. Натуральная помощь в виде продуктовых наборов оказывается один раз в месяц и назначается сроком до трех месяцев», — говорится в официальном ответе департамента на запрос корреспондента НГС.

Закупкой продуктов занимается МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов (округа) города Новосибирска, и сейчас как раз проводятся конкурсные процедуры. — Выдача продуктовых наборов возобновится в марте, после завершения конкурсных процедур. Порядком не предусмотрено основание для выдачи продуктовых наборов за прошедшие периоды. Специалистами муниципальных бюджетных учреждений «Комплексный центр социального обслуживания населения» районов (округа) города Новосибирска при наличии у заявителя пакета документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации, предлагается рассмотрение вопроса об оказании социальной помощи на приобретение продуктов питания.

В мэрии добавили, что в 2019 году выдали 209 продуктовых наборов горожанам с ВИЧ, и в целом 9525 продуктовых наборов для 4981 семьи.

Фото: Николай Гурьянов

В начале февраля на YouTube-канале Юрия Дудя вышел выпуск, посвящённый эпидемии ВИЧ в России. В его съёмках приняли участие и новосибирцы — журналистка «Тайги.Инфо» Рита Логинова и её молодой человек Сергей Ульянов, рассказавший Юрию Дудю о том, как принимал наркотики и обнаружил у себя ВИЧ 13 лет назад.

