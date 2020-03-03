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Криминал Убийство председателя ЖСК «Залесский»

Что нового есть у следователей по громкому делу об убийстве главы ЖСК «Залесский» в центре Новосибирска

Олега Арчибасова застрелили недалеко от дома и офиса утром 27 января

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Олег Арчибасов известен тем, что защищал интересы дольщиков

Олег Арчибасов известен тем, что защищал интересы дольщиков

С момента убийства главы ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова прошло больше месяца, но по подозрению в убийстве ещё никто не задержан.

— Пока всё так же у нас остаётся, следствие идёт, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК России по НСО.

По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемые ещё даже не установлены. Основная версия произошедшего — заказное убийство.

Корреспондент НГС попыталась связаться с родственниками Арчибасова — девушка, ранее представлявшаяся журналистам родственницей погибшего, сказала, что семья пока не готова общаться со СМИ, но их беспокоит, что следствие пока стоит на месте.

Убийство произошло у школы на пути между домом и работой Олега Арчибасова

Убийство произошло у школы на пути между домом и работой Олега Арчибасова

Олега Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска. Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК, однако эксперты в сфере недвижимости связывают громкое убийство с займами, которые выдавал Олег Арчибасов.

Вам известна дополнительная информация по делу Олега Арчибасова? Свяжитесь с редакцией НГС (можно анонимно) по телефону 8 982 781–74–07 (СМС, Viber, WhatsApp, Telegram).

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убийство Олега АрчибасоваСледственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (39)

Гость
3 мар 2020 в 12:19

такое громкое название статьи "Что нового есть у следователей..." и в итоге НИЧЕГО нового...это просто треш

Бомжара
3 мар 2020 в 12:24

Эта новость ради фразы: "Пока всё также у нас остаётся" ?
Так это не новость, а "старость". Будет что новое - пишите.

Читатель НГС
3 мар 2020 в 12:19

Заказные убийства тут не раскрываются ...масса примеров и более громких , ....Влад Листьев , Борис Немцов ... и что ??? всем всё известно ? тут даже не заказные не раскрываются и тому пример убийство Натальи Устиновой ...даже НГС забыли уже про этот случай .