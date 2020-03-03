Что нового есть у следователей по громкому делу об убийстве главы ЖСК «Залесский» в центре Новосибирска

С момента убийства главы ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова прошло больше месяца, но по подозрению в убийстве ещё никто не задержан.

— Пока всё так же у нас остаётся, следствие идёт, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК России по НСО.

По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемые ещё даже не установлены. Основная версия произошедшего — заказное убийство.

Корреспондент НГС попыталась связаться с родственниками Арчибасова — девушка, ранее представлявшаяся журналистам родственницей погибшего, сказала, что семья пока не готова общаться со СМИ, но их беспокоит, что следствие пока стоит на месте.