Что нового есть у следователей по громкому делу об убийстве главы ЖСК «Залесский» в центре Новосибирска

С момента убийства главы ЖСК «Залесский» Олега Арчибасова прошло больше месяца, но по подозрению в убийстве ещё никто не задержан.
— Пока всё так же у нас остаётся, следствие идёт, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, — коротко прокомментировали ситуацию в пресс-службе СК России по НСО.
По информации источника НГС в правоохранительных органах, подозреваемые ещё даже не установлены. Основная версия произошедшего — заказное убийство.
Корреспондент НГС попыталась связаться с родственниками Арчибасова — девушка, ранее представлявшаяся журналистам родственницей погибшего, сказала, что семья пока не готова общаться со СМИ, но их беспокоит, что следствие пока стоит на месте.
Олега Арчибасова убили утром 27 января в центре Новосибирска. Погибший известен тем, что защищал интересы дольщиков. НГС уже писал подробно о конфликтах председателя ЖСК, однако эксперты в сфере недвижимости связывают громкое убийство с займами, которые выдавал Олег Арчибасов.
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