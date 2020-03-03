Вынесли два сейфа с миллионами: в Иркутске попались подозреваемые в новосибирских кражах

Подозреваемые тщательно продумывали пути отхода Фото: 54.мвд.рф

15 февраля в Иркутске задержали двоих мужчин 29 и 30 лет, которых подозревают в кражах сейфов с деньгами в Новосибирской области. Розыском мужчин занимались новосибирские и иркутские полицейские.

О первой краже, совершённой в посёлке Кудряшовский, стало известно в октябре 2018 года. У заявителя похитили сейф, в котором было 2,5 миллиона рублей, 50 тысяч долларов США и ювелирные изделия. Вторая краже произошла в Новосибирске. 10 апреля 2019 года из офиса на улице Дунаевской похитили сейф с 3 миллионами рублей. По этим фактам полиция возбудила дело по статье «Кража, совершённая в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 158 УК РФ).



Иркутская и новосибирская полиция вместе искали преступников Фото: 54.мвд.рф

— Анализируя преступления, полицейские пришли к выводу, что они имеют общий почерк. Коттедж и офис не были оборудованы системами охраны и видеонаблюдения, в обоих случаях преступники проникали в помещения через окна. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности подозреваемых — двоих жителей Иркутска в возрасте 29 и 30 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу, — сообщила пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемых задержали при поддержке бойцов СОБР Управления Росгвардии по Иркутской области. Полиция выяснила, что злоумышленники тщательно готовились кражам, следили за домами и продумывали пути отхода. Похищенные деньги они делили между собой.

Расследованием занимается отдел полиции № 4 «Калининский», задержанные находятся под стражей.

— Проводятся дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, розыск похищенного и установление иных эпизодов преступной деятельности подозреваемых, — уточнила пресс-служба МВД.

