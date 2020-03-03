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Стали известны подробности ДТП с тягачом под Новосибирском, где погиб человек

Стаж вождения водителя легкового автомобиля был меньше года

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Водитель легкового автомобиля ехал в сторону трассы Р-254

Водитель легкового автомобиля ехал в сторону трассы Р-254

В ГИБДД подтвердили, что в аварии, которая произошла накануне вечером в Оби, погиб человек, а также рассказали подробности.

— 2 марта около 8 вечера 35-летний водитель двигался на автомобиле Nissan X-Trail, следовал по прилегающей территории со стороны проспекта Мозжерина, 20 в направлении трассы Р-254 «Иртыш». И на 1438 км совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Грузовиком управлял 33-летний мужчина. Он ехал со стороны Новосибирска в сторону Коченёво.

— Пострадавший — водитель легкового автомобиля Nissan X-Trail. У него сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ссадины различные. Пассажир «Ниссана», мужчина 47 лет, погиб на месте, — добавили в областном ГИБДД.

Водитель грузовика ехал в сторону Коченёво

Водитель грузовика ехал в сторону Коченёво

Стаж вождения водителя «Ниссана» был меньше года.

Напомним, что вчера в Новосибирске «Тойота» сбила женщину на одном из переходов Красного проспекта.

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аварияпогибшиегород Обь
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КОММЕНТАРИИ (17)

Лексус 570
3 мар 2020 в 11:06

До 32 года не было стажа? Как в поговорке, не был богатым, нечего и начинать..

Всеволод
3 мар 2020 в 10:55

Легковые автомобили не нужны! Нужно запретить личный транспорт. Транспот нужен только чиновникам и специальным службам. Для жителей есть общественый транспорт.👍

color
3 мар 2020 в 10:59

Работаю целыми днями на машине. И заметил такую тенденцию, что в межсезонье, когда на трассе грязь, слякоть и прочая фигня, у водителей внедорожников, заднеприводных и псевдоджипов (это и есть х-трейл) – просыпается тяга к лихачеству. Надо обязательно подрезать, обогнать, поджать других, более аккуратных водителей.