Стали известны подробности ДТП с тягачом под Новосибирском, где погиб человек

В ГИБДД подтвердили, что в аварии, которая произошла накануне вечером в Оби, погиб человек, а также рассказали подробности.
— 2 марта около 8 вечера 35-летний водитель двигался на автомобиле Nissan X-Trail, следовал по прилегающей территории со стороны проспекта Мозжерина, 20 в направлении трассы Р-254 «Иртыш». И на 1438 км совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.
Грузовиком управлял 33-летний мужчина. Он ехал со стороны Новосибирска в сторону Коченёво.
— Пострадавший — водитель легкового автомобиля Nissan X-Trail. У него сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ссадины различные. Пассажир «Ниссана», мужчина 47 лет, погиб на месте, — добавили в областном ГИБДД.
Стаж вождения водителя «Ниссана» был меньше года.
Напомним, что вчера в Новосибирске «Тойота» сбила женщину на одном из переходов Красного проспекта.