Стали известны подробности ДТП с тягачом под Новосибирском, где погиб человек

В ГИБДД подтвердили, что в аварии, которая произошла накануне вечером в Оби, погиб человек, а также рассказали подробности.

— 2 марта около 8 вечера 35-летний водитель двигался на автомобиле Nissan X-Trail, следовал по прилегающей территории со стороны проспекта Мозжерина, 20 в направлении трассы Р-254 «Иртыш». И на 1438 км совершил столкновение с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Грузовиком управлял 33-летний мужчина. Он ехал со стороны Новосибирска в сторону Коченёво.

