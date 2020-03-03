Главврач поликлиники № 16 уволилась после скандала с найденной в снегу медкарточкой

В Новосибирске после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями уволилась главный врач клинической поликлиники №16 Елена Тоцкая — она уже нашла новое место работы.
— Елена Геннадьевна уволена по собственному желанию, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
На данный момент поликлиникой руководит Наталья Дмитрук, которая раньше занимала должность заместителя главного врача по лечебной части.
Скандал с карточкой пациентки разразился в конце января — жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что её медицинскую карточку 5 января нашла в снегу соседка. В ней она обнаружила записи о поддельных обследованиях и приёмах и написала жалобы в региональный минздрав и Прокуратуру Новосибирской области.
7 февраля стало известно, что Минздрав Новосибирской области потребовал экспертизы документа.
По данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, Елена Тоцкая была уволена 11 февраля. В ведомстве утверждают, что решение об увольнении никак не связано со скандалом и было принято уже давно.
Елена Тоцкая уже вышла на новую работу в НИИТО им. Я.Л.Цивьяна Минздрава России. Она занимает должность заместителя директора по развитию.
В приёмной директора НИИТО корреспондента НГС не смогли соединить с Тоцкой — она не сумела оперативно объяснить свой уход с должности главврача поликлиники №16, через секретаря сослалась на занятость и пообещала связаться с редакцией позднее.
В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки, чью медицинскую карточку с поддельными обследованиями случайные прохожие нашли во дворе в снегу. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было, а пациентка сама запросила копии обследований. Сибирячка по-прежнему утверждает, что никакие обследования в поликлинике не проходила, поэтому и не могла запросить копии того, чего не существует.
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