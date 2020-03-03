Главврач поликлиники № 16 уволилась после скандала с найденной в снегу медкарточкой

В Новосибирске после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями уволилась главный врач клинической поликлиники №16 Елена Тоцкая — она уже нашла новое место работы.



— Елена Геннадьевна уволена по собственному желанию, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

На данный момент поликлиникой руководит Наталья Дмитрук, которая раньше занимала должность заместителя главного врача по лечебной части.

Скандал с карточкой пациентки разразился в конце января — жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что её медицинскую карточку 5 января нашла в снегу соседка. В ней она обнаружила записи о поддельных обследованиях и приёмах и написала жалобы в региональный минздрав и Прокуратуру Новосибирской области.