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Здоровье

Главврач поликлиники № 16 уволилась после скандала с найденной в снегу медкарточкой

Елена Тоцкая уже нашла новое место работы

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Елена Тоцкая написала заявление на увольнение по собственному желанию

Елена Тоцкая написала заявление на увольнение по собственному желанию

В Новосибирске после скандала с найденной в снегу медкарточкой пациентки с поддельными записями уволилась главный врач клинической поликлиники №16 Елена Тоцкая — она уже нашла новое место работы.

— Елена Геннадьевна уволена по собственному желанию, — рассказали корреспонденту НГС в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

На данный момент поликлиникой руководит Наталья Дмитрук, которая раньше занимала должность заместителя главного врача по лечебной части.

Скандал с карточкой пациентки разразился в конце января — жительница Новосибирска Анастасия рассказала, что её медицинскую карточку 5 января нашла в снегу соседка. В ней она обнаружила записи о поддельных обследованиях и приёмах и написала жалобы в региональный минздрав и Прокуратуру Новосибирской области.

7 февраля стало известно, что Минздрав Новосибирской области потребовал экспертизы документа.

По данным Министерства здравоохранения Новосибирской области, Елена Тоцкая была уволена 11 февраля. В ведомстве утверждают, что решение об увольнении никак не связано со скандалом и было принято уже давно.

Елена Тоцкая уже вышла на новую работу в НИИТО им. Я.Л.Цивьяна Минздрава России. Она занимает должность заместителя директора по развитию.

В приёмной директора НИИТО корреспондента НГС не смогли соединить с Тоцкой — она не сумела оперативно объяснить свой уход с должности главврача поликлиники №16, через секретаря сослалась на занятость и пообещала связаться с редакцией позднее.

В Министерстве здравоохранения Новосибирской области ответили на жалобу пациентки, чью медицинскую карточку с поддельными обследованиями случайные прохожие нашли во дворе в снегу. В ведомстве утверждают, что этого инцидента в принципе не было, а пациентка сама запросила копии обследований. Сибирячка по-прежнему утверждает, что никакие обследования в поликлинике не проходила, поэтому и не могла запросить копии того, чего не существует.

Вы сталкивались с подделкой записей в своих медицинских карточках? Находили записи о приемах у врачей и обследованиях, которые не проходили? Поделитесь своей историей с автором публикации по WhatsApp, Viber, Telegram на номер 8 923 157–00–00.

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Минздрав Новосибирской областиувольнения
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КОММЕНТАРИИ (37)

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3 мар 2020 в 11:37

Т.е. внедрять в НИИТО передовой опыт об оказании услуг на бумаге?

Площадь Станиславского
3 мар 2020 в 11:36

Собственно ничего другого и не ожидалось.

Главврачи госучреждений, как и прочие "главы" (от директора детского сада до ректора вуза), входят в (нижний уровень) современной номенклатуры, поэтому выдавать волчий билет не станут, просто поменяют место работы, а то и с повышением, в том числе жалования.

А про фиктивные записи к врачу. Известно. Поликлиники за счет этого живут. Минздравы закрывают глаза, так как сами создали и администрируют эту системы.

3 мар 2020 в 11:39

Минздрав занял нехорошую позицию изначально, нет бы наказать виновных в приписках, а они заявили что показалось. Ага, и главврач просто так решила уволится, верим конечно же... У меня маме в поликлинике на другом краю города тоже приписывали мед. услуги.