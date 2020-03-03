«Ухажёров у меня было много»: девушка из Новосибирска прошла в следующий тур шоу «Холостяк»

Участница шоу «Холостяк» на канале ТНТ Олеся Романо прошла на следующий этап. В конце первого выпуска она получила розу от героя программы Антона Криворотова.



— Где-то — интуиция, где-то — прагматизм, где-то — желание помочь. Вот три критерия, которыми я руководствовался, — рассказал холостяк о том, как выбирает, каким девушкам вручить розу.



Сейчас Олеся, которая родом из Новосибирска, работает моделью и живёт в Лос-Анджелесе.



— Ухажёров у меня было много. Рассел Кроу. Мы встретились, закрутился роман, всё было настолько красиво: он мне дарил подарки, мы гуляли ходили, в какие-то галереи, — рассказала Олеся о своих прошлых отношениях.

