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Развлечения

«Ухажёров у меня было много»: девушка из Новосибирска прошла в следующий тур шоу «Холостяк»

В финале первого выпуска шоу сибирячка получила розу от московского стоматолога

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Сейчас Олеся Романо живёт в Калифорнии

Сейчас Олеся Романо живёт в Калифорнии

Участница шоу «Холостяк» на канале ТНТ Олеся Романо прошла на следующий этап. В конце первого выпуска она получила розу от героя программы Антона Криворотова.

— Где-то — интуиция, где-то — прагматизм, где-то — желание помочь. Вот три критерия, которыми я руководствовался, — рассказал холостяк о том, как выбирает, каким девушкам вручить розу.

Сейчас Олеся, которая родом из Новосибирска, работает моделью и живёт в Лос-Анджелесе.

— Ухажёров у меня было много. Рассел Кроу. Мы встретились, закрутился роман, всё было настолько красиво: он мне дарил подарки, мы гуляли ходили, в какие-то галереи, — рассказала Олеся о своих прошлых отношениях.

Олеся рассталась с актёром, потому что у них была слишком большая разница в возрасте. Сейчас 28-летняя модель хочет построить семью с человеком, который будет ближе к её возрасту.

Об анкете Олесе для шоу ранее писал НГС.

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«Холостяк»ТНТмодель
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КОММЕНТАРИИ (33)

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3 мар 2020 в 09:12

Мужики совсем с ума посходили... Квартиры... Машины дарят карточки зарплатные отдают бабам... Я офигиваю... Я одной как то купил цветы на 8 марта лет 5 назад и то до сих пор желею... Лучше бы свитер купил себе...

Гость
3 мар 2020 в 09:09

Смотрю я на таких баб и всё чаще стал задумываться о женитьбе на мусульманке.

3 мар 2020 в 09:16

"Ухажёров у меня было много. Рассел Кроу"
- дальше можно не читать.