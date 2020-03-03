Мэрия Новосибирска рассказала, когда заменят окна в школе, где выпала рама

В школе №109 деревянные окна заменят на пластиковые до 15 июня этого года. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.
На прошлой неделе, 28 февраля, в учебном учреждении выпала оконная рама.
— Во время замеров для замены окон было неплотно закрыто окно, из-за чего выпала рама. Рама со стеклом заменена. Никто не пострадал, — рассказала тогда директор школы Екатерина Иванова департаменту образования.
В мэрии уточнили, что при выпадении рамы школьники и учителя не пострадали.
— Причина выпадения рамы — значительный естественный износ деревянных оконных заполнений, — объяснили в департаменте.
В прошлом году в школе №109 уже заменили часть окон, на это потратили 400 тысяч рублей. В этом году замену продолжат. Подрядчика выбрали 24 января, он должен выполнить работы до 15 июня. В этот раз на замену выделили 500 тысяч рублей.
Ранее в этой же школе с потолка рухнула штукатурка. Опасные места в здании отгородили от детей, а мэрия рассказала, как школу будут ремонтировать.