Мэрия Новосибирска рассказала, когда заменят окна в школе, где выпала рама

В школе №109 деревянные окна заменят на пластиковые до 15 июня этого года. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.



На прошлой неделе, 28 февраля, в учебном учреждении выпала оконная рама.



— Во время замеров для замены окон было неплотно закрыто окно, из-за чего выпала рама. Рама со стеклом заменена. Никто не пострадал, — рассказала тогда директор школы Екатерина Иванова департаменту образования.

