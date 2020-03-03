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Мэрия Новосибирска рассказала, когда заменят окна в школе, где выпала рама

Оконная рама в школе №109 выпала из-за сильного износа

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Оставшиеся деревянные окна планируют заменить к середине июня

Оставшиеся деревянные окна планируют заменить к середине июня

В школе №109 деревянные окна заменят на пластиковые до 15 июня этого года. Об этом сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска.

На прошлой неделе, 28 февраля, в учебном учреждении выпала оконная рама.

— Во время замеров для замены окон было неплотно закрыто окно, из-за чего выпала рама. Рама со стеклом заменена. Никто не пострадал, — рассказала тогда директор школы Екатерина Иванова департаменту образования.

Фото выпавшей рамы попало в соцсети

Фото выпавшей рамы попало в соцсети

В мэрии уточнили, что при выпадении рамы школьники и учителя не пострадали.

— Причина выпадения рамы — значительный естественный износ деревянных оконных заполнений, — объяснили в департаменте.

В прошлом году в школе №109 уже заменили часть окон, на это потратили 400 тысяч рублей. В этом году замену продолжат. Подрядчика выбрали 24 января, он должен выполнить работы до 15 июня. В этот раз на замену выделили 500 тысяч рублей.

Ранее в этой же школе с потолка рухнула штукатурка. Опасные места в здании отгородили от детей, а мэрия рассказала, как школу будут ремонтировать.

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Школазамена оконКировский район
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КОММЕНТАРИИ (27)

Бенджамин
3 мар 2020 в 08:06

Надо у школы эти окна забрать и поставить Локтю домой, пусть наслаждается. Совсем уже оборзел.

Сумрачный
3 мар 2020 в 08:03

У мэра-коммуниста всегда так будет. Привык ничего не менять и хочет, чтоб держалось всё веками. А время то идёт.

сосед
3 мар 2020 в 08:40

Денег на школы и медицину нет, зато на новат льет золотой дождь.
А кехман довольно ухмыляется, сидя в своих аппартаментах на Лазурном побережье