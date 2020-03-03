От России на Евровидение поедет группа, которая заставила всю страну танцевать Skibidi

Вечером 2 марта в эфире программы «Время» на Первом канале объявили, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение. В голландский Роттердам в мае полетит панк-рейв-группа Little Big.
Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.
Информация об этом также появилась в Instagram конкурса и в аккаунте группы.
Если вы думаете, что не знаете, кто такие Little Big, то ошибаетесь. Ведь это они в 2018 году заставили всю страну танцевать Skibidi.
Довольны решением?
В России о группе Little Big из Санкт-Петербурга узнали в 2013 году, когда она выпустила на YouTube клип на песню «Every Day I’m Drinking». В том же году группа выступила на разогреве у Die Antwoord, с которыми их еще несколько лет сравнивали.
За несколько лет существования Little Big стали очень популярны в Европе и только потом в России.
Ранее сообщалось, что на «Евровидение» и в этом году поедет Сергей Лазарев. Также были сообщения, Россию могут представлять Ольга Бузова, Александр Панайотов, певица Zivert и даже Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков.