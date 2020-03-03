От России на Евровидение поедет группа, которая заставила всю страну танцевать Skibidi

Конкурс пройдет с 12 по 16 мая

Вечером 2 марта в эфире программы «Время» на Первом канале объявили, кто будет представлять Россию на песенном конкурсе Евровидение. В голландский Роттердам в мае полетит панк-рейв-группа Little Big.

Евровидение пройдет с 12 по 16 мая в голландском Роттердаме.



Информация об этом также появилась в Instagram конкурса и в аккаунте группы.