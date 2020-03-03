3 марта вторник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 66.33
eur 73.42
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 0/10
usd 66.33
eur 73.42

Все новости

Все новости
Происшествия

Чудом объехал и помчался дальше: на видео попало, как седан чуть не сбил школьника в Калининском районе

Ребёнок переходил дорогу по пешеходному переходу

243
8 Обсудить

Поделиться

Водитель седана не сбавил скорость

Водитель седана не сбавил скорость

В Калининском районе Новосибирска мальчик, переходя дорогу, чуть не угодил под колёса седана. Инцидент попал на видео.

По кадрам ролика видно, что ребёнок переходит проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В какой-то момент он начинает бежать. А затем прямо на него по трамвайным путям летит седан «Тойота», водитель которого, не сбавляя скорости, просто обрулил мальчика и поехал дальше.

Ребёнок ускорился, чтобы не попасть под машину

Вечером в воскресенье, 1 марта, на Курчатова водитель сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу около пешеходного перехода. У неё диагностировали перелом позвоночника.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пешеходный переходопасное вождение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (8)

с богаткова
3 мар 2020 в 00:53

подростки часто нарушают пдд..бегают где попало на дороге... и я замечал что чаще из не полных семей.... где только мама есть, а с папой развелись.

Фото пользователя
3 мар 2020 в 00:52

Оба не правы. Почему никто не вышел и не сделал замечания? Сам был в это время в Плотниково.

Фото пользователя
3 мар 2020 в 00:57

Вот это скорость. Главное реакция какая. Неучей-водителей не оправдываю, но здесь прямо виртуоз. Наверное, как я, дрифтингом занимается.