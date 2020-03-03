Чудом объехал и помчался дальше: на видео попало, как седан чуть не сбил школьника в Калининском районе

В Калининском районе Новосибирска мальчик, переходя дорогу, чуть не угодил под колёса седана. Инцидент попал на видео.

По кадрам ролика видно, что ребёнок переходит проезжую часть в зоне пешеходного перехода. В какой-то момент он начинает бежать. А затем прямо на него по трамвайным путям летит седан «Тойота», водитель которого, не сбавляя скорости, просто обрулил мальчика и поехал дальше.