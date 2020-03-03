«Поори на меня»: фотограф из Новосибирска сняла проект о кричащих людях

Фотограф из Новосибирска Вера Сальницкая сняла фотопроект «Поори на меня». Она снимала кричащих людей на одной из студий города.
— Просто хотелось поорать. Поорать было невозможно. И я подумала, что, наверное, я не одна такая. Думаю, дай ещё поснимаю кого-нибудь, кто кричит. Мне просто вообще интересно снимать про людей, не глянцевые портреты, а, наверное, что-то более телесное. Интересно смотреть на людей как-то более откровенно что ли. Такая, с одной стороны, психология, с другой стороны, фотография, — рассказала корреспонденту НГС Вера.
Девушка разместила пост, в котором рассказала о своём желании поснимать кричащих людей. На него откликнулось несколько человек.
— Я, как любой житель города-миллионника, имею очень мало способов побыть собой так, как мне хочется. Дети, например, орут в автобусах или на улице, в самолёте они орут. А тебе же иногда тоже хочется. Ты летишь в самолёте, и тебе хочется поорать. Но ты просто не можешь, потому что тебе объяснили, что нехорошо, нельзя так делать. И ты вынужден считаться с мнением окружающих, потому что взрослый разумный человек. А тебе же хочется, — объяснила фотограф. — Это же входит в привычку. Мы очень быстро привыкаем к своему поведению. И потом, даже выйдя в поле или в лес, заорать в голосину очень тяжело морально. А стресса очень много. Человек, он же эволюционно не приспособлен к жизни в таких больших сообществах, в таких больших городах. Получается напряжение нервное внутри копится.
По словам девушки, некоторым людям сходу легко получалось кричать. Кому-то было чуть сложнее, но комфортная обстановка, где никто никого не осуждает, помогла им расслабиться.
— Есть ещё такой момент, когда тебе человек показывает пример, и ты за компанию это делаешь, становится очень легко. Те, кто не мог сам поорать. Человек, который мог, орал на него из-за моего плеча. Это было интересное ощущение. В какой-то момент, когда они вошли в резонанс, у меня ноги подкосились, думала, что там и упаду, — добавляет Вера.
На создание проекта ушло два дня, в съёмках приняли участие 11 человек, в том числе и сама фотограф.
В конце января Вера Сальницкая сняла фотопроект о о пациентке и врачах ННИИТО. Его героиней стала девушка, которая перенесла операцию на позвоночнике, а затем закрыла шов красивой татуировкой.