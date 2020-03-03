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Культура

«Поори на меня»: фотограф из Новосибирска сняла проект о кричащих людях

Она считает, что жители городов копят в себе много стресса, который некуда выплеснуть

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Некоторым было сложно сразу закричать

Некоторым было сложно сразу закричать

Фотограф из Новосибирска Вера Сальницкая сняла фотопроект «Поори на меня». Она снимала кричащих людей на одной из студий города.

— Просто хотелось поорать. Поорать было невозможно. И я подумала, что, наверное, я не одна такая. Думаю, дай ещё поснимаю кого-нибудь, кто кричит. Мне просто вообще интересно снимать про людей, не глянцевые портреты, а, наверное, что-то более телесное. Интересно смотреть на людей как-то более откровенно что ли. Такая, с одной стороны, психология, с другой стороны, фотография, — рассказала корреспонденту НГС Вера.

Девушка разместила пост, в котором рассказала о своём желании поснимать кричащих людей. На него откликнулось несколько человек.

— Я, как любой житель города-миллионника, имею очень мало способов побыть собой так, как мне хочется. Дети, например, орут в автобусах или на улице, в самолёте они орут. А тебе же иногда тоже хочется. Ты летишь в самолёте, и тебе хочется поорать. Но ты просто не можешь, потому что тебе объяснили, что нехорошо, нельзя так делать. И ты вынужден считаться с мнением окружающих, потому что взрослый разумный человек. А тебе же хочется, — объяснила фотограф. — Это же входит в привычку. Мы очень быстро привыкаем к своему поведению. И потом, даже выйдя в поле или в лес, заорать в голосину очень тяжело морально. А стресса очень много. Человек, он же эволюционно не приспособлен к жизни в таких больших сообществах, в таких больших городах. Получается напряжение нервное внутри копится.

По словам девушки, некоторым людям сходу легко получалось кричать. Кому-то было чуть сложнее, но комфортная обстановка, где никто никого не осуждает, помогла им расслабиться.

— Есть ещё такой момент, когда тебе человек показывает пример, и ты за компанию это делаешь, становится очень легко. Те, кто не мог сам поорать. Человек, который мог, орал на него из-за моего плеча. Это было интересное ощущение. В какой-то момент, когда они вошли в резонанс, у меня ноги подкосились, думала, что там и упаду, — добавляет Вера.

На создание проекта ушло два дня, в съёмках приняли участие 11 человек, в том числе и сама фотограф.

В конце января Вера Сальницкая сняла фотопроект о о пациентке и врачах ННИИТО. Его героиней стала девушка, которая перенесла операцию на позвоночнике, а затем закрыла шов красивой татуировкой.

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КОММЕНТАРИИ (9)

#Я_ИНАЯ
3 мар 2020 в 01:35

Когда хочется покричать, я иду в туалет набираю полный рот воды из унитаза и медитирую. Помогает.

#Я_ИНАЯ
3 мар 2020 в 01:31

У моей мамы полная адентия, она может орать не боясь кариеса.

Фото пользователя
3 мар 2020 в 01:25

Люди не стесняются кариеса, лишь бы поорать. Препротивное зрелище.