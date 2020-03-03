«Поори на меня»: фотограф из Новосибирска сняла проект о кричащих людях

Некоторым было сложно сразу закричать Фото: предоставлены Верой Сальницкой

Фотограф из Новосибирска Вера Сальницкая сняла фотопроект «Поори на меня». Она снимала кричащих людей на одной из студий города. — Просто хотелось поорать. Поорать было невозможно. И я подумала, что, наверное, я не одна такая. Думаю, дай ещё поснимаю кого-нибудь, кто кричит. Мне просто вообще интересно снимать про людей, не глянцевые портреты, а, наверное, что-то более телесное. Интересно смотреть на людей как-то более откровенно что ли. Такая, с одной стороны, психология, с другой стороны, фотография, — рассказала корреспонденту НГС Вера.

Девушка разместила пост, в котором рассказала о своём желании поснимать кричащих людей. На него откликнулось несколько человек. — Я, как любой житель города-миллионника, имею очень мало способов побыть собой так, как мне хочется. Дети, например, орут в автобусах или на улице, в самолёте они орут. А тебе же иногда тоже хочется. Ты летишь в самолёте, и тебе хочется поорать. Но ты просто не можешь, потому что тебе объяснили, что нехорошо, нельзя так делать. И ты вынужден считаться с мнением окружающих, потому что взрослый разумный человек. А тебе же хочется, — объяснила фотограф. — Это же входит в привычку. Мы очень быстро привыкаем к своему поведению. И потом, даже выйдя в поле или в лес, заорать в голосину очень тяжело морально. А стресса очень много. Человек, он же эволюционно не приспособлен к жизни в таких больших сообществах, в таких больших городах. Получается напряжение нервное внутри копится.

По словам девушки, некоторым людям сходу легко получалось кричать. Кому-то было чуть сложнее, но комфортная обстановка, где никто никого не осуждает, помогла им расслабиться.