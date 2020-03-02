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Спорт

Первая победа: «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче плей-офф

Игра закончилась со счётом 0:2

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«Сибирь» победила в гостевом матче

«Сибирь» победила в гостевом матче

Вечером в понедельник, 2 марта, в Екатеринбурге прошёл первый матч плей-офф 1/4 финала Конференции «Восток», в котором новосибирская «Сибирь» встретилась с ХК «Автомобилист».

Счёт игры новосибирская команда открыла в первом периоде на 18-й минуте матча. Шайбу забил нападающий Юусо Пуустинен.

Во втором периоде, несмотря на зрелищную игру, соперникам так и не удалось обменяться шайбами. В третьем периоде нападающий «Автомобилиста» забросил гол в ворота «Сибири», однако он не был засчитан, потому что защитник Максим Березин подправил шайбу рукой.

На последних минутах «Автомобилист» решил играть без вратаря, и нападающий «Сибири» Евгений Чесалин забил шайбу в пустые ворота соперников. Игра завершилась со счётом 0:2 в пользу новосибирцев.

Следующий матч серии пройдёт в среду, 4 марта, в Екатеринбурге.

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хоккейХК "Сибирь"
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КОММЕНТАРИИ (43)

Даниил Залесов
2 мар 2020 в 23:24

Дворовая команда! Двор! Во дворе так шайбу катают как они катают! Позорники не могли больше забить! Толку от этих милионеров никакого! Тьфу!

134
2 мар 2020 в 23:19

Молодцы. Достойная игра достойной команды.

Фото пользователя
2 мар 2020 в 23:57

А правда, почему Ржаки нет?
Хотелось бы, чтобы она с нами порадовалась победе...😉