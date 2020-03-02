Первая победа: «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист» в первом матче плей-офф

Вечером в понедельник, 2 марта, в Екатеринбурге прошёл первый матч плей-офф 1/4 финала Конференции «Восток», в котором новосибирская «Сибирь» встретилась с ХК «Автомобилист».
Счёт игры новосибирская команда открыла в первом периоде на 18-й минуте матча. Шайбу забил нападающий Юусо Пуустинен.
Во втором периоде, несмотря на зрелищную игру, соперникам так и не удалось обменяться шайбами. В третьем периоде нападающий «Автомобилиста» забросил гол в ворота «Сибири», однако он не был засчитан, потому что защитник Максим Березин подправил шайбу рукой.
На последних минутах «Автомобилист» решил играть без вратаря, и нападающий «Сибири» Евгений Чесалин забил шайбу в пустые ворота соперников. Игра завершилась со счётом 0:2 в пользу новосибирцев.
Следующий матч серии пройдёт в среду, 4 марта, в Екатеринбурге.