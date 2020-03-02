2 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 2/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Мой дом

В Ленинском районе кусок штукатурки повис на крыше — он оторвался после схода снега

Горожане опасаются, что он может упасть кому-то на голову

330
15 Обсудить

Поделиться

Жителей беспокоит, что кусок кровли может оторваться и упасть вниз на головы людей

Жителей беспокоит, что кусок кровли может оторваться и упасть вниз на головы людей

В понедельник, 2 марта, жители Новосибирска заметили кусок штукатурки на крыше многоквартирного дома по адресу улица Геодезическая,1.

Очевидцы сообщают, что опасный кусок отвалился и лёг на кровлю дома, однако он может оторваться и рухнуть вниз в любой момент.

— Будьте осторожны! Наблюдается аварийное состояние кровли. В управляющую компанию должны были уже сообщить, но лучше перестраховаться и не ходить там, — предупредил очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Корреспондент НГС направил запрос у управляющую компанию с просьбой разъяснить, будут ли проводиться срочные ремонтные работы на крыше дома.

Во время прошлого резкого потепления в начале февраля жители Новосибирска массово жаловались на сход снега, текущие козырьки и затопленные дороги.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

жкхоттепель
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (15)

с богаткова
2 мар 2020 в 21:55

Ничего не отвалится не бузотёрьте. Кусок штукатурки висит на арматурных прутьях.

Жорик
2 мар 2020 в 21:59

Локоть так и не начал проверять как ведется уборка снега с крыш? Чего он вообще ждет?

Константин
2 мар 2020 в 21:59

Какой бардак у нас в городе. Как же поплохело Новосибирску при Локте