В Ленинском районе кусок штукатурки повис на крыше — он оторвался после схода снега

В понедельник, 2 марта, жители Новосибирска заметили кусок штукатурки на крыше многоквартирного дома по адресу улица Геодезическая,1.
Очевидцы сообщают, что опасный кусок отвалился и лёг на кровлю дома, однако он может оторваться и рухнуть вниз в любой момент.
— Будьте осторожны! Наблюдается аварийное состояние кровли. В управляющую компанию должны были уже сообщить, но лучше перестраховаться и не ходить там, — предупредил очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Корреспондент НГС направил запрос у управляющую компанию с просьбой разъяснить, будут ли проводиться срочные ремонтные работы на крыше дома.
Во время прошлого резкого потепления в начале февраля жители Новосибирска массово жаловались на сход снега, текущие козырьки и затопленные дороги.