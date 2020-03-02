В Ленинском районе кусок штукатурки повис на крыше — он оторвался после схода снега

Жителей беспокоит, что кусок кровли может оторваться и упасть вниз на головы людей

В понедельник, 2 марта, жители Новосибирска заметили кусок штукатурки на крыше многоквартирного дома по адресу улица Геодезическая,1.

Очевидцы сообщают, что опасный кусок отвалился и лёг на кровлю дома, однако он может оторваться и рухнуть вниз в любой момент.

— Будьте осторожны! Наблюдается аварийное состояние кровли. В управляющую компанию должны были уже сообщить, но лучше перестраховаться и не ходить там, — предупредил очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Корреспондент НГС направил запрос у управляющую компанию с просьбой разъяснить, будут ли проводиться срочные ремонтные работы на крыше дома.