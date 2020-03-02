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Развлечения Фоторепортаж

Прощаемся с зимой и здравым смыслом: как страна сходила с ума на Масленицу — в 30 фото

В нашей подборке блин-триколор, мужики в трусах и ластах и стрельба ребёнком из пушки

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Масленица? Сходка моржей? Всё вместе!

Масленица? Сходка моржей? Всё вместе!

Надеемся, вы доели блины, сожгли все чучела и собрали все призы со столбов, а теперь готовы посмотреть на размах проводов зимы в России. Вчера, когда страна гуляла на Масленицу, фотографы Сети городских порталов караулили вас в 15 городах страны. Самые яркие и сочные, как последний блинчик перед Великим постом, фотографии мы собрали в одном репортаже. Смотрите!

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проводы зимыМасленицаблины
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КОММЕНТАРИИ (27)

Фото пользователя
2 мар 2020 в 21:20

Позитивные, яркие, праздничные фотографии. Очень здорово! Замечательный праздник. И с погодой повезло.

Жемчужина
2 мар 2020 в 21:18

Мне стыдно за мою Родину.

джон2
2 мар 2020 в 21:18

Дело не во власти , дело в людях- им спокойней так, жить в крепостничестве , лица как будто с картин 16-18 века