Прощаемся с зимой и здравым смыслом: как страна сходила с ума на Масленицу — в 30 фото

Надеемся, вы доели блины, сожгли все чучела и собрали все призы со столбов, а теперь готовы посмотреть на размах проводов зимы в России. Вчера, когда страна гуляла на Масленицу, фотографы Сети городских порталов караулили вас в 15 городах страны. Самые яркие и сочные, как последний блинчик перед Великим постом, фотографии мы собрали в одном репортаже. Смотрите!

