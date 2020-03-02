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Происшествия

Под Новосибирском столкнулись две иномарки и тягач — очевидцы сообщают о погибшем

Сейчас на месте работают спасатели, врачи и полиция

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Одну из иномарок от удара сжало

Одну из иномарок от удара сжало

Вечером в понедельник, 2 марта, в городе Обь неподалёку от Новосибирска произошло серьёзное ДТП.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, неподалёку от заправки «Газпромнефть», находящейся по адресу Омский тракт, 8, столкнулись кроссоверы «Хонда» и «Ниссан», а также тягач MAN с полуприцепом. От удара «Ниссан» получил критические повреждения. Очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» добавил, что в аварии погиб человек.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 19:24. Сообщалось о людях, зажатых в машине.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать аварию позже.

Если вы стали свидетелем этого происшествия, сделали фото или вам известны подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру: 8 923 157–00–00.

Сегодня днём «Тойота» сбила женщину на пешеходном переходе в центре города.

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дтпаварияполиция
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КОММЕНТАРИИ (15)

пенсионерка
2 мар 2020 в 20:27

Соболезнования.
Трассы очень опасны и регулярно трагедии случаются. Но мне непонятно, почему люди не пользуются для передвижения по области общественным транспортом? например, электрички - очень безопасны. Автобусы - чуть менее безопасны. Но самый опасный вид транспорта - это автомобиль. ОТ - безопасен.

Адепт Пенсионерки.
2 мар 2020 в 20:30

Давно уже езжу по области на электричке. Быстро, комфортно, билеты онлайн покупаю. Еще и новые модели сейчас появились, с кондиционерами и прочими плюшками. Лишь улыбаюсь, когда вижу автомобилистов стоящих в пробке, которые не могут уронить свой статус, чтобы сесть в электричку, ведь они искренне считают, что кредитное автоведро - зависть для пешеходов)

РСП
2 мар 2020 в 20:24

Тягач? Где прицеп (ы) тягача?