Под Новосибирском столкнулись две иномарки и тягач — очевидцы сообщают о погибшем

Вечером в понедельник, 2 марта, в городе Обь неподалёку от Новосибирска произошло серьёзное ДТП.
Как сообщают очевидцы в социальных сетях, неподалёку от заправки «Газпромнефть», находящейся по адресу Омский тракт, 8, столкнулись кроссоверы «Хонда» и «Ниссан», а также тягач MAN с полуприцепом. От удара «Ниссан» получил критические повреждения. Очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» добавил, что в аварии погиб человек.
Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 19:24. Сообщалось о людях, зажатых в машине.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать аварию позже.
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