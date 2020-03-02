Под Новосибирском столкнулись две иномарки и тягач — очевидцы сообщают о погибшем

Вечером в понедельник, 2 марта, в городе Обь неподалёку от Новосибирска произошло серьёзное ДТП.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, неподалёку от заправки «Газпромнефть», находящейся по адресу Омский тракт, 8, столкнулись кроссоверы «Хонда» и «Ниссан», а также тягач MAN с полуприцепом. От удара «Ниссан» получил критические повреждения. Очевидец в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» добавил, что в аварии погиб человек.

Информация о ДТП поступила на пульт дежурного службы 112 в 19:24. Сообщалось о людях, зажатых в машине.