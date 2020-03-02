Скорость и борьба: онлайн с первого матча серии «Автомобилист» — «Сибирь»

Сегодня екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь» начинают свою борьбу в плей-офф. Первые матчи серии пройдут 2 и 4 марта на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

В режиме онлайн следим за тем, что происходит на льду и на трибунах.



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