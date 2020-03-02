Скорость и борьба: онлайн с первого матча серии «Автомобилист» — «Сибирь»

Холланд грубо заблокировал Евгения Чесалина, когда у того и шайбы-то уже не было. Он все ещё на льду.
Писать про каждый перехват шайбы просто невозможно. Она не задерживается ни у кого дольше, чем на пару секунд.
Борьба, скорость, рвение — это уж если совсем коротко о матче.
Пропускающий матч нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев следит за игрой с трибун. Рядом с ним — игроки екатеринбургского ФК «Урал»
Белоусов ринулся к воротам Сятери, но упал. Давно не было опасных моментов у ворот Сятери и Коваржа.
Доус выводит шайбу из зоны, но бросок не прошёл.
Очередная пауза в матче. После проброса вбрасывание в зоне хозяев.
Наш фотограф добрался до гостевого сектора. Посмотрите на болельщиков «Сибири», приехавших сегодня на матч.
Это большинство «Автомобилиста» мимо. Игра продолжается в равных составах.
Не получается расставиться в зоне гостей у хозяев. Минута большинства уже позади.
Хозяева получают шанс отыграться в большинстве.
А вот и первое удаление. Пуустинен, открывший счет в матче, отправляется в штрафной бокс за игру высоко поднятой клюшкой.
Сначала Плэтт, а потом и Секстон попытались пробить Сятери. Не смогли.
Начался второй период!
Готовы ко второму периоду?
Красный фан-сектор «Автомобилиста» сегодня ещё более красный, чем обычно.
А вот и статистика первого периода. Хозяева перебросали, но это значит не так много в сравнении с тем, что гол на счету гостей.
Броски: 23-15, броски в створ: 14-9, голы: 0-1, вбрасывания: 8-4, блокированные броски: 4-5, силовые приемы: 13-12, время в атаке: 04:32-02:23, штраф: 0-0
— Все внимание на оборону и [нужно] ловить свои контратаки, — сказал после первого периода нападающий «Сибири» Евгений Чесалин. — План [на первый период] был не выполнен полностью вообще. Много очень ошибок, выход из зоны плохой, в средней зоне потери. Это вообще недопустимо в плей-офф. Думаю, во втором периоде подправим чуть-чуть эти моменты и будет по-другому всё.
Первый период завершился со счетом 0:1.
Контратака хозяев, но не довели её до конца хоккеисты екатеринбургской команды.
Последняя минута периода. В этом периоде у хозяев почти нет шансов отыграться.
В ассистентах у Пуустинена Руохомаа и Шаров.
«Сибирь» открывает счет в матче
В ближний угол ворот Коваржа с неудобной отправляет Пуустинен и попадает. Счёт открыт.
Подборка эпичных кадров.
Последние пять минут первого периода. А в матче еще не было ни одного удаления.
Очередная попытка хозяев отправить шайбу от синей линии прямиком в ворота Сятери не увенчалась успехом. Кажется, разгромного счета сегодня ждать не приходится. И нападающие, и защитники знают, что делать. Одни бросают — другие блокируют, да и вратари спасают.
Отбились гости. Шайба вышла из зоны «Сибири», а тем временем прошло уже 10 минут первого периода.
Борьба за воротами Сятери. Екатеринбуржцы кружат вокруг гостей, ищут момент.
Коварж же шайбы предпочитает не накрывать, а отбрасывать.
Очередной бросок в ворота гостей. Сятери снова спасает, останавливая игру.
Остановок в игре не так много. Хоккеисты взвинчивают темп.
Пока в игре пауза — пара кадров со льда.
Взятия ворот не было, шайба прошла под щитком Сятери. На табло по-прежнему 0:0.
Вот как это было.
Но игру пока не останавливают. Был гол?
Есть шайба в воротах! Не повезло «Сибири».
Вбрасывание в зоне гостей и продолжаем. «Автомобилист» пытается закрепиться в зоне атаки, новосибирцы против.
Первая остановка в игре.
«Сибирь» перехватила инициативу. До бросков по воротам Коваржа пока не доходит, но попытки есть.
Хозяева ринулись в зону гостей, но те не позволяют расположиться там надолго. Хорошая скорость и борьба за шайбу с первых секунд.
Начало матча затягивается.
Да начнется хоккей! Капитаны команд приветствует арбитров и... поехали!
Звучит гимн России.
Эффектное предматчевое шоу!
«Сибири» сегодня легче: все ключевые игроки в строю, «Автомобилисту» же играть без Павла Дацюка, Анатолия Голышева и Дениса Бодрова.
Болельщики ждут от Коваржа «сухаря».
Накануне плей-офф капитан «Автомобилиста» Найджел Доус дал интервью порталу E1.RU. Вот что он сказал о «Сибири».
— «Сибирь» — очень сильная команда. Мы играли с ними четыре раза в сезоне, и хорошо, что мы выиграли последнюю игру, причем впервые в сезоне. Я жду долгой серии, физически изматывающей. Обе наши команды играют в жёсткий и быстрый хоккей, много игроков с хорошим катанием. Это непростой соперник, но мне нравится с ними играть.
Новосибирцы тоже готовы.
До начала встречи осталось совсем немного.
Пару кадров с трибун.
Матч начнется через 10 минут. Готовы?
Предматчевое интервью главного тренера "Сибири" Николая Заварухина:
В интервью перед матчем главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов на вопрос о том, что сегодня нужно делать хоккеистам его команды, для того чтобы победить, ответил коротко: «Не пропускать».
Хоккеисты уже на раскатке!
Екатеринбургский клуб снял забавный ролик к старту серии.
Состав «Сибири» на матч
Состав «Сибири».
В первом звене Шаров, Руохомаа, Пуустинен, защитники — Йокипакка и Логинов.
Состав «Автомобилиста» на матч
Состав на матч от хозяев льда. В воротах — Якуб Коварж. Он с 25 марта не появлялся на льду сначала из-за травмы, полученной во время матча с «Ак Барсом», а потом из-за перенесённой операции. Вернулся Коварж в последнем матче регулярки, на встрече с казанцами, отстоял два периода на ноль, и чеха сменил молодой голкипер Владимир Галкин. Тот матч остался за екатеринбуржцами (победа — 3:0).
Первое звено Доус — Холланд — Мэйсек, защитники Гуркин и Василевский. Павел Дацюк, который почти все матчи в этом сезоне провел в третьем звене, отлично сработавшись с Белоусовым, матч пропускает.
Кто победит? Делаем ставки
А кто будет сильнее сегодня?
Опрос о продолжительности серии
Как думаете, серия из скольких матчей нас ждет?
Серия играется до четырех побед, так что максимум болельщики могут увидеть семь матчей. 2 и 4 марта игры пройдут в Екатеринбурге, а в Новосибирске — 6 и 8 марта. При необходимости матчи также пройдут 10, 12 и 14 марта.
В плей-офф «Автомобилист» и «Сибирь» не встречались ни разу. Да и вообще в плей-офф «Сибирь» в последний раз пробивалась в сезоне-2015/2016, а лучший результат показала в сезоне-2014/2015, дойдя до третьего раунда плей-офф, где проиграла «Ак Барсу».
Рекордным сезоном для «Автомобилиста» стал прошлый. Тогда екатеринбуржцы выиграли конференцию и дошли до второго раунда в плей-офф, где уступили «Салавату Юлаеву».
Отметим, что за «Сибирь» с этого сезона играют несколько бывших хоккеистов «Автомобилиста»: Евгений Чесалин, Александр Торченюк, Николай Тимашов и Егор Миловзоров, а возглавляет команду Николай Заварухин — тренер, который еще в прошлом сезоне был старшим тренером «Автомобилиста».
Итоги встреч в «регулярке»
В «регулярке» клубы встречались четыре раза, трижды сильнее были новосибирцы. Екатеринбуржцы проигрывали «Сибири» в октябре со счетом 0:3, во время своей черной полосы, в овертайме проиграли в январе со счетом 3:4 и в феврале проиграли по буллитам со счетом 2:3.
Одолеть «Сибирь» екатеринбуржцы смогли только в четвертом матче, причем это был последний домашний матч «Автомобилиста» в этом сезоне. Игра тогда завершилась со счетом 3:1.
В плей-офф «Автомобилист» вышел с четвертого места, «Сибирь» — с пятого. Разрыв между командами по итогам регулярного чемпионата — четыре очка.