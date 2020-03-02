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Скорость и борьба: онлайн с первого матча серии «Автомобилист» — «Сибирь»

Борьбу в плей-офф екатеринбургская команда начинает дома

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Сегодня екатеринбургский «Автомобилист» и новосибирская «Сибирь» начинают свою борьбу в плей-офф. Первые матчи серии пройдут 2 и 4 марта на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

В режиме онлайн следим за тем, что происходит на льду и на трибунах.

Если вы тоже на хоккее, делитесь впечатлениями, присылайте фото и видео нам на почту news@corp.e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber и Telegram, их номер — +7 909 704–57–70.

Юлия Забайлович

Холланд грубо заблокировал Евгения Чесалина, когда у того и шайбы-то уже не было. Он все ещё на льду.

Юлия Забайлович

Писать про каждый перехват шайбы просто невозможно. Она не задерживается ни у кого дольше, чем на пару секунд.

Юлия Забайлович

Борьба, скорость, рвение — это уж если совсем коротко о матче.

Юлия Забайлович

Пропускающий матч нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев следит за игрой с трибун. Рядом с ним — игроки екатеринбургского ФК «Урал»

Юлия Забайлович

Белоусов ринулся к воротам Сятери, но упал. Давно не было опасных моментов у ворот Сятери и Коваржа.

Юлия Забайлович

Доус выводит шайбу из зоны, но бросок не прошёл.

Юлия Забайлович

Очередная пауза в матче. После проброса вбрасывание в зоне хозяев.

Юлия Забайлович

Наш фотограф добрался до гостевого сектора. Посмотрите на болельщиков «Сибири», приехавших сегодня на матч.

Юлия Забайлович

Это большинство «Автомобилиста» мимо. Игра продолжается в равных составах.

Юлия Забайлович

Не получается расставиться в зоне гостей у хозяев. Минута большинства уже позади.

Юлия Забайлович

Хозяева получают шанс отыграться в большинстве.

Юлия Забайлович

А вот и первое удаление. Пуустинен, открывший счет в матче, отправляется в штрафной бокс за игру высоко поднятой клюшкой.

Юлия Забайлович

Сначала Плэтт, а потом и Секстон попытались пробить Сятери. Не смогли.

Юлия Забайлович

Начался второй период!

Юлия Забайлович

Готовы ко второму периоду?

Готовы ко второму периоду?
    Юлия Забайлович

    Красный фан-сектор «Автомобилиста» сегодня ещё более красный, чем обычно.

    Юлия Забайлович

    А вот и статистика первого периода. Хозяева перебросали, но это значит не так много в сравнении с тем, что гол на счету гостей.

    Броски: 23-15, броски в створ: 14-9, голы: 0-1, вбрасывания: 8-4, блокированные броски: 4-5, силовые приемы: 13-12, время в атаке: 04:32-02:23, штраф: 0-0

    Юлия Забайлович

    — Все внимание на оборону и [нужно] ловить свои контратаки, — сказал после первого периода нападающий «Сибири» Евгений Чесалин. — План [на первый период] был не выполнен полностью вообще. Много очень ошибок, выход из зоны плохой, в средней зоне потери. Это вообще недопустимо в плей-офф. Думаю, во втором периоде подправим чуть-чуть эти моменты и будет по-другому всё.

    Юлия Забайлович

    Первый период завершился со счетом 0:1.

    Юлия Забайлович

    Контратака хозяев, но не довели её до конца хоккеисты екатеринбургской команды.

    Юлия Забайлович

    Последняя минута периода. В этом периоде у хозяев почти нет шансов отыграться.

    Юлия Забайлович

    В ассистентах у Пуустинена Руохомаа и Шаров.

    Юлия Забайлович

    «Сибирь» открывает счет в матче

    В ближний угол ворот Коваржа с неудобной отправляет Пуустинен и попадает. Счёт открыт.

    Юлия Забайлович

    Подборка эпичных кадров.

    Юлия Забайлович

    Последние пять минут первого периода. А в матче еще не было ни одного удаления.

    Юлия Забайлович

    Очередная попытка хозяев отправить шайбу от синей линии прямиком в ворота Сятери не увенчалась успехом. Кажется, разгромного счета сегодня ждать не приходится. И нападающие, и защитники знают, что делать. Одни бросают — другие блокируют, да и вратари спасают.

    Юлия Забайлович

    Отбились гости. Шайба вышла из зоны «Сибири», а тем временем прошло уже 10 минут первого периода.

    Юлия Забайлович

    Борьба за воротами Сятери. Екатеринбуржцы кружат вокруг гостей, ищут момент.

    Юлия Забайлович

    Коварж же шайбы предпочитает не накрывать, а отбрасывать.

    Юлия Забайлович

    Очередной бросок в ворота гостей. Сятери снова спасает, останавливая игру.

    Юлия Забайлович

    Остановок в игре не так много. Хоккеисты взвинчивают темп.

    Юлия Забайлович

    Пока в игре пауза — пара кадров со льда.

    Юлия Забайлович

    Взятия ворот не было, шайба прошла под щитком Сятери. На табло по-прежнему 0:0.

    Вот как это было.

    Юлия Забайлович

    Но игру пока не останавливают. Был гол?

    Юлия Забайлович

    Есть шайба в воротах! Не повезло «Сибири».

    Юлия Забайлович

    Вбрасывание в зоне гостей и продолжаем. «Автомобилист» пытается закрепиться в зоне атаки, новосибирцы против.

    Юлия Забайлович

    Первая остановка в игре.

    Юлия Забайлович

    «Сибирь» перехватила инициативу. До бросков по воротам Коваржа пока не доходит, но попытки есть.

    Юлия Забайлович

    Хозяева ринулись в зону гостей, но те не позволяют расположиться там надолго. Хорошая скорость и борьба за шайбу с первых секунд.

    Юлия Забайлович

    Начало матча затягивается.

    Юлия Забайлович

    Да начнется хоккей! Капитаны команд приветствует арбитров и... поехали!

    Юлия Забайлович

    Звучит гимн России.

    Юлия Забайлович

    Эффектное предматчевое шоу!

    Юлия Забайлович

    «Сибири» сегодня легче: все ключевые игроки в строю, «Автомобилисту» же играть без Павла Дацюка, Анатолия Голышева и Дениса Бодрова.

    Юлия Забайлович

    Болельщики ждут от Коваржа «сухаря».

    Юлия Забайлович

    Накануне плей-офф капитан «Автомобилиста» Найджел Доус дал интервью порталу E1.RU. Вот что он сказал о «Сибири».

    — «Сибирь» — очень сильная команда. Мы играли с ними четыре раза в сезоне, и хорошо, что мы выиграли последнюю игру, причем впервые в сезоне. Я жду долгой серии, физически изматывающей. Обе наши команды играют в жёсткий и быстрый хоккей, много игроков с хорошим катанием. Это непростой соперник, но мне нравится с ними играть.

    Юлия Забайлович

    Новосибирцы тоже готовы.

    Екатеринбуржцы, узнаете этого парня?

    Екатеринбуржцы, узнаете этого парня?

    Юлия Забайлович

    До начала встречи осталось совсем немного.

    Юлия Забайлович

    Пару кадров с трибун.

    Юлия Забайлович

    Матч начнется через 10 минут. Готовы?

    Юлия Забайлович

    Предматчевое интервью главного тренера "Сибири" Николая Заварухина:

    Юлия Забайлович

    В интервью перед матчем главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов на вопрос о том, что сегодня нужно делать хоккеистам его команды, для того чтобы победить, ответил коротко: «Не пропускать».

    Юлия Забайлович

    Хоккеисты уже на раскатке!

    Юлия Забайлович

    Екатеринбургский клуб снял забавный ролик к старту серии.

    Юлия Забайлович

    Состав «Сибири» на матч

    Состав «Сибири».

    В первом звене Шаров, Руохомаа, Пуустинен, защитники — Йокипакка и Логинов.

    Юлия Забайлович

    Состав «Автомобилиста» на матч

    Состав на матч от хозяев льда. В воротах — Якуб Коварж. Он с 25 марта не появлялся на льду сначала из-за травмы, полученной во время матча с «Ак Барсом», а потом из-за перенесённой операции. Вернулся Коварж в последнем матче регулярки, на встрече с казанцами, отстоял два периода на ноль, и чеха сменил молодой голкипер Владимир Галкин. Тот матч остался за екатеринбуржцами (победа — 3:0).

    Первое звено Доус — Холланд — Мэйсек, защитники Гуркин и Василевский. Павел Дацюк, который почти все матчи в этом сезоне провел в третьем звене, отлично сработавшись с Белоусовым, матч пропускает.

    Юлия Забайлович

    Кто победит? Делаем ставки

    А кто будет сильнее сегодня?

      Юлия Забайлович

      Опрос о продолжительности серии

      Как думаете, серия из скольких матчей нас ждет?

        Юлия Забайлович

        Серия играется до четырех побед, так что максимум болельщики могут увидеть семь матчей. 2 и 4 марта игры пройдут в Екатеринбурге, а в Новосибирске — 6 и 8 марта. При необходимости матчи также пройдут 10, 12 и 14 марта.

        Юлия Забайлович

        В плей-офф «Автомобилист» и «Сибирь» не встречались ни разу. Да и вообще в плей-офф «Сибирь» в последний раз пробивалась в сезоне-2015/2016, а лучший результат показала в сезоне-2014/2015, дойдя до третьего раунда плей-офф, где проиграла «Ак Барсу».

        Рекордным сезоном для «Автомобилиста» стал прошлый. Тогда екатеринбуржцы выиграли конференцию и дошли до второго раунда в плей-офф, где уступили «Салавату Юлаеву».

        Юлия Забайлович

        Отметим, что за «Сибирь» с этого сезона играют несколько бывших хоккеистов «Автомобилиста»: Евгений Чесалин, Александр Торченюк, Николай Тимашов и Егор Миловзоров, а возглавляет команду Николай Заварухин — тренер, который еще в прошлом сезоне был старшим тренером «Автомобилиста».

        Юлия Забайлович

        Итоги встреч в «регулярке»

        В «регулярке» клубы встречались четыре раза, трижды сильнее были новосибирцы. Екатеринбуржцы проигрывали «Сибири» в октябре со счетом 0:3, во время своей черной полосы, в овертайме проиграли в январе со счетом 3:4 и в феврале проиграли по буллитам со счетом 2:3.

        Одолеть «Сибирь» екатеринбуржцы смогли только в четвертом матче, причем это был последний домашний матч «Автомобилиста» в этом сезоне. Игра тогда завершилась со счетом 3:1.

        Юлия Забайлович

        В плей-офф «Автомобилист» вышел с четвертого места, «Сибирь» — с пятого. Разрыв между командами по итогам регулярного чемпионата — четыре очка.

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        хоккейЕкатеринбургНовосибирскХК "Автомобилист"ХК "Сибирь"Плей-офф КХЛ
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        КОММЕНТАРИИ (8)

        Гость
        2 мар 2020 в 20:45

        Взял микрозайм 3000 и поставил на Сибирь.

        с богаткова
        2 мар 2020 в 20:32

        Пишите это на екатеринбургском портале. Это сайт только для новосибирских новостей. Новосибирский городской сайт.

        Фото пользователя
        2 мар 2020 в 20:32

        Сделал ставку.