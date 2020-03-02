Конфликты, дети, снег: 5 громких текстов февраля, которые обсуждал весь Новосибирск (а вы их читали?)

Мы собрали в подборке самые запоминающиеся тексты января Фото: Читатель НГС, Александр Ощепков, Дмитрий Петров

В феврале на НГС вышло 777 текстов. Мы выбрали самые читаемые и обсуждаемые — наверняка какие-то из них вы могли пропустить. Так восполним же этот пробел вместе!

Парень напрокат

За прогулку и фото с девушками Дмитрий берёт минимум 4000 рублей Фото: Дмитрий Петров

В начале февраля НГС писал о жителе Новосибирска Дмитрии Петрове, который придумал себе необычный способ заработка. В социальных сетях и на сайтах объявлений он предлагает себя как парня напрокат. Одинокие девушки нанимают его, чтобы создать видимость отношений. Минимальная стоимость его услуг — 4 тысячи рублей.

— Обычно мы проводим с клиенткой около двух-трех часов — это может быть романтическое свидание, встреча в аэропорту, ужин в заведении, поездка за город. Есть девушки, у которых никого нет, им хочется просто с кем-то погулять, интересно провести время, хочется, чтобы мужчина подарил ей цветы, можем просто покататься, — рассказал Дмитрий корреспонденту НГС.



Он также рассказал, что кроме него в городе работают ещё несколько таких парней. Подробнее о таком способе заработка читайте тут.

Конфликт в «Кедровом»

Жители элитного ЖК выступают против строительства «муравейника» по соседству Фото: Александр Ощепков

В элитном ЖК «Кедровый» разгорелся серьёзный конфликт. Новый застройщик собрался построить рядом жилой квартал, чем вызвал бурю негодования местных жителей. Жители ЖК пришли на публичные слушания, чтобы не допустить перезонирования участка под многоэтажки и потребовать от строителей отказаться от проекта. Они заявили, что не хотят жить рядом с «муравейниками».

— Он запланировал построить более высотные дома с маленькими квартирами. Более бюджетное жилье, чем приобретали мы в своё время. За счет этого увеличится плотность населения и нагрузка коммунальных платежей. Конечно, мы против того, чтобы менять концепцию нашего жилищного комплекса, потому что таких ЖК в городе нет. За это мы и платили, когда приобретали здесь жилье. Мы не против застройки участка, но пусть она будет малоэтажной — до 4 этажей или коттеджи. Мы не хотим рядом получить «муравейник», — рассказала жительница «Кедрового» Ольга Скороходова.

Директор «Скандиа.Новосибирск» Александр Говоров сообщил, что в Новосибирске они хотят построить среднеэтажный квартал. Это будет их первый проект в городе, поэтому он должен стать лучшим и визитной карточкой. По словам застройщика, основная часть квартала будет 6 и 8 этажей, а две акцентных секции будут 14-этажными. Статья о том, как вопрос с застройкой района обсуждали на слушаниях, собрала много комментариев. Корреспондент НГС собрала самые интересные из них. Реакцию людей на конфликт из-за дешевых многоэтажек читайте тут.

Центр гимнастики Евгения Подгорного

Работой Центра недовольны сотрудники и родители воспитанников Фото: Густаво Зырянов

Ещё один крупный скандал разгорелся в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Его работники пожаловались на низкие зарплаты и подали на руководство в суд. Сотрудники и родители считают, что нынешний руководитель центра Армен Игидян имеет отношение к увольнению директоров, которые были до него: Александра Веселова и Николая Токарева.

Работники Центра рассказали, что в здании открыли магазин спортивных товаров, из-за которого администраторов переселили в неудобное место. В хорошо оборудованную столовую привозят еду, которая вызывает подозрение — на ней нет необходимых маркировок, а состав не указан. Многим сотрудникам приходится работать за очень низкую зарплату.



Родители воспитанников недовольны высокими ценами на спортивные костюмы, которые продают в Центре, а также тем, что за тренировки приходится платить мимо кассы.

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области утверждают: в Центре спортивной гимнастики Подгорного всё соответствует закону.

Анатолий Локоть и сугробы

Журналист НГС считает, что не только мэр виноват в плохой уборке улиц Фото: Читатель НГС

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко написал колонку об истинных, на его взгляд, причинах проблем с вывозом снега в городе. В ней он перечислил тех, кто, кроме мэра, виноват в некачественной уборке улиц.

— Но раз уж жизнь здесь теплится, то и убирать приходится — вот и ковыряются дорожники помаленьку, в меру бюджетных сил. И что тут сделает один Локоть с этими тысячами сугробов, с тоннами льда? Да, он не стал местным Собяниным, не смог вывести Новосибирск на принципиально иной уровень развития, не поднял до небес масштабы инвестирования в городскую экономику. Свет, вода есть — и то ладно, — считает Дмитрий Косенко.

Комментаторы разнесли колонку в пух и прах. Конечно, кто-то из читателей согласился с мнением Дмитрия, но нашлись и те, кто продолжил винить во всех бедах мэра. Некоторые и вовсе посчитали, что Локоть заплатил автору колонки (причем из денег, предназначенных на уборку).



Многодетная красотка (и реакция её мужа на очередную беременность)

Скоро в семье Зинаиды появится 9-й малыш Фото: Предоставила Зинаида Иост