Сертификаты отменяются! Материнский капитал будут начислять автоматом

Деньги положены семьям, где с 1 января 2020 года появляется первый ребенок — как родной, так и усыновленный. Таким семьям положено по 466 тысяч 617 рублей выплаты. А если в этом году у семьи появится и второй ребенок, за него государство доплатит еще 150 тысяч рублей.

За второго и следующего ребенка выплачивается по 616 617 рублей — но это если материнский капитал вы раньше не получали.