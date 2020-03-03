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Экономика Подробности

Сертификаты отменяются! Материнский капитал будут начислять автоматом

Рассказываем, как теперь получить выплату на первенца и на что еще ее потратить

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Деньги маткапитала с 2020 года будут отдавать отцам-одиночкам — наравне с матерями

Деньги маткапитала с 2020 года будут отдавать отцам-одиночкам — наравне с матерями

Закон о выплате материнского капитала за первенца наконец-то подписан президентом: за детей, появившихся на свет с 1 января 2020 года, государство будет платить по 466 тысяч рублей, а за второго и следующих — еще больше. Рассказываем, что изменилось в порядке начисления и получения выплаты, которую с начала года еще больше обсуждают родители.

1

Только за рожденных детей будут платить? А если усыновили?

Деньги положены семьям, где с 1 января 2020 года появляется первый ребенок — как родной, так и усыновленный. Таким семьям положено по 466 тысяч 617 рублей выплаты. А если в этом году у семьи появится и второй ребенок, за него государство доплатит еще 150 тысяч рублей.

За второго и следующего ребенка выплачивается по 616 617 рублей — но это если материнский капитал вы раньше не получали.

2

Материнский капитал может получить отец?

Да, в законе прописано: если мужчина является единственным родителем или усыновителем, выплата ему положена. Правда, есть условие — решение об усыновлении вступило не раньше 1 января 2020 года, а сам мужчина ранее не получал дополнительную поддержку от государства.

3

Какую недвижимость купить на эти деньги?

Как и раньше, маткапитал можно потратить на готовое жилье — дом или квартиру — или пустить деньги на строительство и ремонт частного жилья. Новый закон допускает, что дом может находиться не только на землях ИЖС, но и на садовом участке.

Нововведение обусловлено тем, что именно на улучшение жилищных условий материнский капитал семьи тратят чаще всего.

4

На что еще можно потратить маткапитал?

Частично или полностью деньги можно потратить на образование ребенка, правда, есть условие: к началу обучения ваше чадо не должно быть старше 25 лет, а учебное заведение должно находиться на территории России.

Если ребенок инвалид, деньги можно потратить на социальную адаптацию. При этом на маткапитал не купить средства для реабилитации и не оплатить им медицинские услуги.

Кроме того, маткапитал может стать частью накопительной пенсии мамы или уйти на ежемесячную выплату путинского пособия.

5

Подаем документы — сколько ждать?

С 15 апреля сертификат будет оформляться автоматически: информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.

Закон сокращает срок, в течение которого семье должны выдать сертификат или отказать в нем. Если раньше это занимало 15 дней, то теперь Пенсионному фонду на принятие решения дается только 5 дней с момента подачи заявления. Распорядиться деньгами тоже можно быстрее — раньше заявление рассматривали месяц, теперь это должны делать за 10 дней. Именно долгий срок рассмотрения заявления был одной из причин, по которым банки не хотели брать материнский капитал в качестве первого взноса за ипотеку.

6

Что еще мы должны знать о маткапитале?

Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц. Если родитель-владелец сертификата умер или его лишили родительских прав, действие сертификата прекращается.

Если сертификат потерялся, в Пенсионном фонде можно получить дубликат.

Ну, и последнее: обналичить сертификат не получится — любые схемы государство приравнивает к мошенничеству.

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