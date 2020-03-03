Сертификаты отменяются! Материнский капитал будут начислять автоматом

1
Только за рожденных детей будут платить? А если усыновили?
Деньги положены семьям, где с 1 января 2020 года появляется первый ребенок — как родной, так и усыновленный. Таким семьям положено по
За второго и следующего ребенка выплачивается по
2
Материнский капитал может получить отец?
Да, в законе прописано: если мужчина является единственным родителем или усыновителем, выплата ему положена. Правда, есть условие — решение об усыновлении вступило не раньше 1 января 2020 года, а сам мужчина ранее не получал дополнительную поддержку от государства.
3
Какую недвижимость купить на эти деньги?
Как и раньше, маткапитал можно потратить на готовое жилье — дом или квартиру — или пустить деньги на строительство и ремонт частного жилья. Новый закон допускает, что дом может находиться не только на землях ИЖС, но и на садовом участке.
Нововведение обусловлено тем, что именно на улучшение жилищных условий материнский капитал семьи тратят чаще всего.
4
На что еще можно потратить маткапитал?
Частично или полностью деньги можно потратить на образование ребенка, правда, есть условие: к началу обучения ваше чадо не должно быть старше 25 лет, а учебное заведение должно находиться на территории России.
Если ребенок инвалид, деньги можно потратить на социальную адаптацию. При этом на маткапитал не купить средства для реабилитации и не оплатить им медицинские услуги.
Кроме того, маткапитал может стать частью накопительной пенсии мамы или уйти на ежемесячную выплату путинского пособия.
5
Подаем документы — сколько ждать?
С 15 апреля сертификат будет оформляться автоматически: информация о получении семьей материнского капитала направляется в личный кабинет владельца сертификата на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг. Семья может распоряжаться материнским капиталом, не обращаясь за сертификатом.
Закон сокращает срок, в течение которого семье должны выдать сертификат или отказать в нем. Если раньше это занимало 15 дней, то теперь Пенсионному фонду на принятие решения дается только 5 дней с момента подачи заявления. Распорядиться деньгами тоже можно быстрее — раньше заявление рассматривали месяц, теперь это должны делать за 10 дней. Именно долгий срок рассмотрения заявления был одной из причин, по которым банки не хотели брать материнский капитал в качестве первого взноса за ипотеку.
6
Что еще мы должны знать о маткапитале?
Материнский капитал освобождается от налога на доходы физических лиц. Если родитель-владелец сертификата умер или его лишили родительских прав, действие сертификата прекращается.
Если сертификат потерялся, в Пенсионном фонде можно получить дубликат.
Ну, и последнее: обналичить сертификат не получится — любые схемы государство приравнивает к мошенничеству.