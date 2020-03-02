В Октябрьском районе загорелось заброшенное трёхэтажное здание

Спасатели сообщили, что внутри никого нет

— Горит старое заброшенное здание. Огонь локализован. Внутри никого нет, — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области факт пожара также подтвердили.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 17:14. Сообщалось, что горит заброшенное трёхэтажное здание на территории военного городка.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дым от пожара видно из разных районов города.

В понедельник, 2 марта, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в заброшенном здании на территории военного городка около улицы Василия Старощука.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).



Сегодня на одной из парковок Новосибирска загорелся автомобиль такси.