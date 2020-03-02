2 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Происшествия

В Октябрьском районе загорелось заброшенное трёхэтажное здание

Дым видно из разных частей города

1 010
5 Обсудить

Поделиться

Спасатели сообщили, что внутри никого нет

Спасатели сообщили, что внутри никого нет

В понедельник, 2 марта, в Октябрьском районе Новосибирска произошёл пожар в заброшенном здании на территории военного городка около улицы Василия Старощука.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, дым от пожара видно из разных районов города.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 17:14. Сообщалось, что горит заброшенное трёхэтажное здание на территории военного городка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области факт пожара также подтвердили.

— Горит старое заброшенное здание. Огонь локализован. Внутри никого нет, — рассказали в ведомстве.

Если вы стали свидетелем пожара или вам известны подробности случившегося, пишите и звоните в нашу редакцию по телефону +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Telegram, Viber).

Сегодня на одной из парковок Новосибирска загорелся автомобиль такси.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

пожарзаброшенное здание
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (5)

Жаль, а могли сделать
2 мар 2020 в 19:21

Сожгут там все памятники архитектуры. Властям наплевать, и городским и федеральным. Для них пожар, как говорится одной проблемой меньше. Остатки снесут и понастроят человечников. Россия 21 век. Жаль

с богаткова
2 мар 2020 в 19:01

Если нужна помощь в тушении пожара, то среди подчиненных на предприятии частном охранном есть добровольцы.

Фото пользователя
2 мар 2020 в 19:00

До Богаткова далеко, но я держу ситуацию на контроле.