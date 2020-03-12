Битва за туалет: мэрия два года пытается отсудить у кафе общественную уборную в Нарымском сквере

Входы в туалет есть, но они закрыты и засыпаны снегом Фото: Антон Тыртышный

В Новосибирске мэрия два года пытается отсудить общественный туалет у застройщика кафе в Нарымском сквере. Девять лет назад власти разрешили снести старую уборную и построить на её месте детское кафе, но с одним условием. Застройщик должен был передать назад в собственность мэрии часть здания — новый общественный туалет. Арбитражный суд встал на сторону мэрии, в том числе и на стадии апелляции, но двери туалета в сквере в этот момент остаются закрытыми.

Старый туалет снесли — новый городу не передали

Общественный туалет площадью в 126,6 кв.м. работал в Нарымском сквере с 1969 года. В решении Арбитражного суда Новосибирской области говорится, что именно ООО «Елена-Лидер» в 2011 году обратилась к мэрии с просьбой предоставить земельный участок для строительства кафе. И уже в июле мэрия и застройщик вместе с МУП «Спецавтохозяйство» (балансодержатель туалета — Прим.ред.) заключили соглашение — старое здание должно быть снесено, а на его месте возводят детское кафе. — В качестве компенсации за снос объекта застройщик предоставляет в муниципальную собственность города Новосибирска помещение площадью не менее 126,6 кв.м, оборудование для использования под общественный туалет, расположенные на цокольном этаже во вновь выстроенном здании детского кафе с помещениями общественной уборной, — говорится в решении. Передать в собственность застройщик должен был туалет в течение 60 дней после сдачи здания в эксплуатацию, но не позднее трех лет с момента получения разрешения на строительство. Позже эти сроки сдвигались и на строительство несколько раз выдавались новые документы.

У здания уже два собственника Строительство кафе было завершено только в 2018 году. Тогда же в июле мэрия обратилась к компании с требованием передать им туалет — застройщик не сделал этого до сих пор. — Ответчик, возражая против иска, ссылается на недоказанность завершения строительства здания детского кафе, — приводится позиция застройщика в решении суда. Среди других возражение — невозможность выделить помещение туалета в здании и необходимость сделать для этого перепланировку или или реконструкцию. Также компания на суде сообщила, что теперь зданием владеет не только она, но и некая Кутафина О.С, которой была продана доля в здании размером в 9/20. Собственность владельцы оформили, как общедолевую. Это значит, что они не распределили какое конкретно помещение, и какие площади в этом здании кому принадлежат. Кутафина также в суде возражала против иска и заявила о злоупотреблении правом мэрией Новосибирска. Но суд её возражения отклонил, указав, что продажа доли никак не повлияла на соглашение между застройщиком и мэрией.

— Суд решил обязать ООО «Елена-Лидер» передать в муниципальную собственность города Новосибирска нежилые помещения, оборудованные для использования под общественный туалет, общей площадью 121,3 кв.м, — говорится в решении суда, которое было принято ещё в сентябре 2020 года. Также компания должна возместить мэрии расходы на государственную пошлину в 6 тысяч рублей. Туалет до сих пор закрыт Спорное здание по документам принадлежит компании ООО «Елена-Лидер» и Кутафиной О.С., которые разместили сейчас в нём кафе «АРБУZ», входящее в торгово-развлекательный комплекс «Скоморохи». Управляющая кафе, которая представилась Ириной сказала, что в курсе спорной ситуации, а также пообещала корреспонденту НГС, что юрист компании обозначит их позицию. Но после разговора и до момента публикации никто от компании ООО «Елена-Лидер» на связь с редакцией не вышел. Корреспондент НГС отправила также официальный запрос в компанию ООО «Елена-Лидер» письменно с просьбой обозначить свою позицию. Других контактов организации в свободном доступе нет.

Второй собственник здания Кутафина Ольга Сергеевна согласно данным сервиса Контур.Фокус работает как индивидуальный предприниматель в сфере деятельности ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Также она является участником компании ООО «Норис» с той же сферой деятельности, которая располагается по адресу Красный проспект, 186. Директору компании ООО «Норис» передали контакты редакции для Кутафиной, но на момент публикации она также не связалась с корреспондентами. В январе возбудили исполнительное производство В департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска корреспонденту НГС ответили, что решение суда о передаче общественного туалета муниципалитету уже вступило в законную силу. — В связи с чем в целях его принудительного исполнения департаментом в отдел судебных приставов по Железнодорожному району направлен исполнительный лист. 14 января 2020 судебным приставом-исполнителем возбуждено исполнительное производство. Директору ООО «Елена-Лидер» вручено требование об исполнении решения суда в течение 7 (семи) рабочих дней в срок до 4 марта 2020 года, — говорится в официальном ответе мэрии Новосибирска.

В мэрии также рассказали о действиях второй стороны спора. По их данным, ООО «Елена-Лидер» и Кутафина О.С. подали кассационную жалобу, которая будет рассматриваться в Тюмени 24 марта. — Кроме того, Кутафина О.С. обратилась в Железнодорожный районный суд города Новосибирска к ООО «Елена-Лидер» с требованиями о выделении ей в натуре 9/11 доли в праве общей долевой собственности на здание кафе, признании права собственности на помещения, прекращении права общей долевой собственности Кутафиной О.С. и ООО «Елена-Лидер» на здание, — добавили в мэрии. То есть Кутафина попросила суд определить, какие именно помещения в здании кафе принадлежат именно ей. В итоге 2 марта 2020 суд удовлетворил ходатайства Кутафиной О.С. и ООО «Елена-Лидер» о назначении по делу о выделении доли строительно-технической экспертизы и приостановил производство по делу о передаче общественного туалета в собственность мэрии.

Помещение туалета может стоить 20–25 миллионов рублей Посетители Нарымского сквера, по словам Антона Тыртышного — депутата на этом участке — постоянно жалуются ему на отсутствие туалета в парке.