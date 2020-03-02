Subaru и Mazda стали роскошью: для машин ввели повышенный транспортный налог

С 2014 года число роскошных машин выросло со 191 до 1298 штук Фото: Mazda

В России в очередной раз расширили перечень транспортных средств, попадающих под так называемый налог на роскошь. Список пополнился автомобилями пяти марок, которые ранее к категории роскошных не относились.

В 2020 году повышенный налог начнут платить владельцы годовалых Chrysler, Honda, Jeep, Mazda и Subaru, сообщает Минпромторг. Речь идет о моделях Chrysler Pacifica, Honda Pilot, Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также Mazda CX-9, Subaru Outback и WRX STI. Налог коснется машин не во всех комплектациях, а только тех, которые стоят дороже 3 миллионов рублей.



Так, например, столичный владелец Mazda CX-9 мощностью 231 л. с. сейчас платит 17,3 тысячи рублей в год, будет — 26,3 тысячи. Но по мере старения машины налог снизится, например, для трёхлетки составит 19 тысяч рублей.

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Также в обновленный перечень попали спорткар Chevrolet Camaro, пикап Volkswagen Amarok, минивэны Volkswagen California и Toyota Hiace. Кроме того, к прежнему 5-литровому KIA K900 добавилась модификация с мотором 3,3 литра.



Спецверсия Subaru Outback Black Line — тоже в списке роскоши Фото: Subaru

По сравнению с 2019 годом в категории «от 3 до 5 миллионов рублей» появилось 54 новых автомобиля — теперь в списке 632 модели. В категории «от 5 до 10 миллионов» состоят 484 машины (плюс 38 штук), в категории «от 10 до 15 миллионов» — 100 машин (плюс 3 штуки), а в категории «свыше 15 миллионов» — 82 машины (плюс 9 штук). Таким образом, всего к категории роскошных относятся 1298 транспортных средств. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте Минпромторга.

С каждым годом автомобилей в списке становится всё больше. В момент появления налога в 2014 году в нем была всего 191 машина. В 2019 году в перечень впервые попала KIA с моделями Stinger и K900.

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