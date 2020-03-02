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Происшествия

«Тойота» сбила женщину на одном из пешеходных переходов Красного проспекта

Пострадавшая женщина-пешеход доставлена в больницу

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ДТП произошло на углу улицы Писарева и Красного проспекта

ДТП произошло на углу улицы Писарева и Красного проспекта

Сегодня, 2 марта, примерно в 13:55 по адресу Красный проспект, 86 32-летняя женщина сбила пешехода.

— Двигалась на автомобиле «Тойота-Спринтер» по улице Писарева в сторону улицы Мичурина с правым поворотом на Красный проспект, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирска. — В пути следования у дома № 86 на Красном проспекте совершила наезд на пешехода, который шёл по проезжей части справа налево по ходу движения в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая — женщина 1980 года рождения, была доставлена в больницу, диагноз пока неизвестен.

В начале феврале в центре Новосибирска водитель сбил 8-летнего ребёнка — он переходил дорогу вместе с родителями.

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ДТПводитель сбил пешехода
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КОММЕНТАРИИ (32)

2 мар 2020 в 17:08

КАК можно двигаясь по улице Писарева в сторону ул Мичурина, поворачивая НАПРАВО оказаться на пешеходном переходе, расположенном СЛЕВА!!!!???? У корреспондентов сено с соломой перепутано с детства было?

Михаил
2 мар 2020 в 17:11

В описании схемы ДТП, из названий улиц, направлений и фотографии сделан какой-то информационный винегрет. Ничего не понятно.😎

Qwerty
2 мар 2020 в 16:58

Типичный водитель японского автохлама...