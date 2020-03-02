«Тойота» сбила женщину на одном из пешеходных переходов Красного проспекта

Сегодня, 2 марта, примерно в 13:55 по адресу Красный проспект, 86 32-летняя женщина сбила пешехода.

— Двигалась на автомобиле «Тойота-Спринтер» по улице Писарева в сторону улицы Мичурина с правым поворотом на Красный проспект, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГИБДД Новосибирска. — В пути следования у дома № 86 на Красном проспекте совершила наезд на пешехода, который шёл по проезжей части справа налево по ходу движения в зоне регулируемого пешеходного перехода.

В ведомстве уточнили, что пострадавшая — женщина 1980 года рождения, была доставлена в больницу, диагноз пока неизвестен.