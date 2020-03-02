Купино выиграло грант на облагораживание магистрали — показываем, на что потратят 45 миллионов

Проект создания комфортной городской среды в городе Купино вошёл в число победителей всероссийского конкурса — теперь город получит деньги из федерального бюджета.
Об этом 2 марта сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.
— На реализацию проекта благоустройства по ул. Переездный переулок Купино получит грант из федерального бюджета размером 45 млн рублей, проект будет реализован в 2020–2021 годах, — передаёт слова Архипова пресс-служба губернатора и правительства НСО.
Всего на конкурс подали 300 заявок, в финал конкурса попали 155.
— Переездный переулок является важной магистралью для жителей Закаменки, части Купино, отделённой от основной части города железной дорогой. По нему жители каждый день идут на работу на вагоноремонтный завод, ведут детей в детский сад и школу, — говорится в тексте проекта.
У школы №148 планируют сделать скейт-роллердром, спортивные площадки, горки и детский городок, на котором школьники смогут играть в любое время года. Для массовых праздников обустроят амфитеатр, а около почты сделают зону отдыха с цветниками и детским оборудованием.
— Для повышения комфорта на прилегающем к почте сквере устраивается зелёная зона отдыха с лавочками, вертикальной детской структурой и песочницей, — написано в проекте. В этом сквере смогут отдыхать приходящие на почту жители всех возрастов.
Также в Купино построят торгово-выставочную галерею из легких конструкций. В ней сделают башенку-кафе, которая должна стать городским ориентиром, который свяжет улицу с основной частью города.
В 2018 году в число победителей из Новосибирской области вошёл Тогучин. После этого ему выделили 75 млн рублей из федерального бюджета и 70 млн — из регионального. На эти деньги в Тогучине сделали зону отдыха с набережной.
Ранее Искитим стал лидером благоустройства в Новосибирской области по итогам 2019 года, о чём сообщило Министерство ЖКХ и энергетики региона. Новосибирск в рейтинге занял 27 строчку. Мы подготовили тест, чтобы проверить, сложно ли отличить Искитим от столицы региона.