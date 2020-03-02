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Купино выиграло грант на облагораживание магистрали — показываем, на что потратят 45 миллионов

Проект благоустройства улицы в Купино стал одним из лучших в России

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Купино получит на благоустройство 45 млн рублей на одну из улиц

Купино получит на благоустройство 45 млн рублей на одну из улиц

Проект создания комфортной городской среды в городе Купино вошёл в число победителей всероссийского конкурса — теперь город получит деньги из федерального бюджета.

Об этом 2 марта сообщил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

— На реализацию проекта благоустройства по ул. Переездный переулок Купино получит грант из федерального бюджета размером 45 млн рублей, проект будет реализован в 2020–2021 годах, — передаёт слова Архипова пресс-служба губернатора и правительства НСО.

В Купино обустроят район важной магистрали

В Купино обустроят район важной магистрали

Всего на конкурс подали 300 заявок, в финал конкурса попали 155.

— Переездный переулок является важной магистралью для жителей Закаменки, части Купино, отделённой от основной части города железной дорогой. По нему жители каждый день идут на работу на вагоноремонтный завод, ведут детей в детский сад и школу, — говорится в тексте проекта.

На федеральные средства в городе сделают зоны отдыха

На федеральные средства в городе сделают зоны отдыха

У школы №148 планируют сделать скейт-роллердром, спортивные площадки, горки и детский городок, на котором школьники смогут играть в любое время года. Для массовых праздников обустроят амфитеатр, а около почты сделают зону отдыха с цветниками и детским оборудованием.

— Для повышения комфорта на прилегающем к почте сквере устраивается зелёная зона отдыха с лавочками, вертикальной детской структурой и песочницей, — написано в проекте. В этом сквере смогут отдыхать приходящие на почту жители всех возрастов.

Переездный переулок будут обустраивать в 2020–2021 годах

Переездный переулок будут обустраивать в 2020–2021 годах

Также в Купино построят торгово-выставочную галерею из легких конструкций. В ней сделают башенку-кафе, которая должна стать городским ориентиром, который свяжет улицу с основной частью города.

На детской площадке можно будет играть и летом, и зимой

На детской площадке можно будет играть и летом, и зимой

В 2018 году в число победителей из Новосибирской области вошёл Тогучин. После этого ему выделили 75 млн рублей из федерального бюджета и 70 млн — из регионального. На эти деньги в Тогучине сделали зону отдыха с набережной.

Ранее Искитим стал лидером благоустройства в Новосибирской области по итогам 2019 года, о чём сообщило Министерство ЖКХ и энергетики региона. Новосибирск в рейтинге занял 27 строчку. Мы подготовили тест, чтобы проверить, сложно ли отличить Искитим от столицы региона.

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КупиноблагоустройствоКомфортная городская среда
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КОММЕНТАРИИ (45)

александр
2 мар 2020 в 17:19

есть что попилить ! чиновникам .

2 мар 2020 в 17:21

Нью-Васюки засияли на горизонте... Или это виллы в Тоскане?

Qwerty
2 мар 2020 в 17:17

Местные чинуши будут рады