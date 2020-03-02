Купино выиграло грант на облагораживание магистрали — показываем, на что потратят 45 миллионов

— На реализацию проекта благоустройства по ул. Переездный переулок Купино получит грант из федерального бюджета размером 45 млн рублей, проект будет реализован в 2020–2021 годах, — передаёт слова Архипова пресс-служба губернатора и правительства НСО.

Проект создания комфортной городской среды в городе Купино вошёл в число победителей всероссийского конкурса — теперь город получит деньги из федерального бюджета.

— Переездный переулок является важной магистралью для жителей Закаменки, части Купино, отделённой от основной части города железной дорогой. По нему жители каждый день идут на работу на вагоноремонтный завод, ведут детей в детский сад и школу, — говорится в тексте проекта.

У школы №148 планируют сделать скейт-роллердром, спортивные площадки, горки и детский городок, на котором школьники смогут играть в любое время года. Для массовых праздников обустроят амфитеатр, а около почты сделают зону отдыха с цветниками и детским оборудованием.



— Для повышения комфорта на прилегающем к почте сквере устраивается зелёная зона отдыха с лавочками, вертикальной детской структурой и песочницей, — написано в проекте. В этом сквере смогут отдыхать приходящие на почту жители всех возрастов.