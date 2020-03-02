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Бизнес

В Новосибирске закрылись последние магазины сети «Красный куб»

Магазины специализировались на оригинальных подарках и сувенирах

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Ещё несколько лет назад магазины сети можно было встретить в любом крупном торговом центре&nbsp;

Ещё несколько лет назад магазины сети можно было встретить в любом крупном торговом центре 

В Новосибирске перестали работать последние магазины сети «Красный куб». Владеющая этой торговой маркой компания расторгает договоры с местными партнерами по всей стране.

Последняя торговая точка сети «Красный куб» в Новосибирске была удалена из базы данных 2ГИС 25 февраля, она находилась в торговом центре «Мега», сообщили в пресс-службе 2ГИС. Ещё один магазин работал до конца прошлого года в ТРЦ «Галерея Новосибирск» — он тоже закрыт.

По телефону горячей линии сети сейчас отвечают покупателям, что в Новосибирске работающих торговых точек не осталось, и предлагают воспользоваться интернет-магазином.

В пресс-службе «Красного куба» на запрос НГС не ответили.

Газета «Коммерсантъ» сообщила сегодня о том, что, по её информации, сеть планирует закрыть все оставшиеся торговые точки. Издание ссылается на обращение, которое «Красный куб» разослал региональным партнерам-франчайзи.

Сеть специализировалась на оригинальных (в том числе и тематических) подарках

Сеть специализировалась на оригинальных (в том числе и тематических) подарках

Сеть «Красный куб» была основана еще в середине 90-х и на пике своего развития (в 2007–2008 годах) насчитывала более 200 торговых точек по всей стране. Компания специализировалась на оригинальных подарках и сувенирах.

В последние годы, впрочем, сеть практически не развивалась. В Новосибирске, где было больше десятка «Красных кубов», количество магазинов сети медленно, но неуклонно сокращалось. Причем, если, например, торговая точка на Ленина исчезла просто потому, что был снесен павильон, который она занимала, то во всех остальных случаях на месте «Красного куба» появлялись новые арендаторы.

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сеть "Красный куб"
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КОММЕНТАРИИ (17)

2 мар 2020 в 17:55

Не до подарков людям.

Фото пользователя
2 мар 2020 в 18:05

Не жалко.Там складировалось разное барахло. У меня вазочка для цветов оттуда есть. Единственная качественная вещь из этого магазина.

Товарищ майор
2 мар 2020 в 17:58

В этом кубе вечно всякой ерундой бесполезной торговали. Пару раз заходил - так ничего и не купил. Так что не удивлен.