В Новосибирске закрылись последние магазины сети «Красный куб»

Ещё несколько лет назад магазины сети можно было встретить в любом крупном торговом центре

В Новосибирске перестали работать последние магазины сети «Красный куб». Владеющая этой торговой маркой компания расторгает договоры с местными партнерами по всей стране.



Последняя торговая точка сети «Красный куб» в Новосибирске была удалена из базы данных 2ГИС 25 февраля, она находилась в торговом центре «Мега», сообщили в пресс-службе 2ГИС. Ещё один магазин работал до конца прошлого года в ТРЦ «Галерея Новосибирск» — он тоже закрыт.

По телефону горячей линии сети сейчас отвечают покупателям, что в Новосибирске работающих торговых точек не осталось, и предлагают воспользоваться интернет-магазином.