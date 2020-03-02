Иммуноглобулин бесплатно только для детей: в Новосибирске зафиксировали первый укус клеща

В Новосибирске зафиксировали первый укус клеща — мужчина обратился за иммуноглобулином на этих выходных в частный медицинский центр.
В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что бесплатно иммуноглобулин ставят только детям, и на данный момент он есть в наличии в медицинских учреждениях.
— На территории Новосибирской области экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита путем введения иммуноглобулина для несовершеннолетних до 18 лет осуществляется в поликлинике по месту жительства или регистрации несовершеннолетних бесплатно. Показания (противопоказания) для серопрофилактики определяются лечащим врачом.
Экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита для взрослого населения на территории НСО осуществляется на хозрасчетных пунктах экстренной серопрофилактики клещевого энцефалита, функционирующих на договорной основе со страховыми организациями, — объяснили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В ведомстве добавили, что уже сейчас стартовала кампания от клещевого энцефалита. Вакцину поставят всем бесплатно, в том числе и взрослым — для этого достаточно прийти в поликлинику по месту жительства.
В Новосибирске в прошлом году первых клещей обнаружили 4 марта — их сняли с собаки, которую поймали в Бердске.