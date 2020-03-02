Иммуноглобулин бесплатно только для детей: в Новосибирске зафиксировали первый укус клеща

В Новосибирске зафиксировали первый укус клеща — мужчина обратился за иммуноглобулином на этих выходных в частный медицинский центр.



В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что бесплатно иммуноглобулин ставят только детям, и на данный момент он есть в наличии в медицинских учреждениях.

— На территории Новосибирской области экстренная серопрофилактика клещевого энцефалита путем введения иммуноглобулина для несовершеннолетних до 18 лет осуществляется в поликлинике по месту жительства или регистрации несовершеннолетних бесплатно. Показания (противопоказания) для серопрофилактики определяются лечащим врачом.