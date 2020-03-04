4 марта среда
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 66.44
eur 73.94
СЕЙЧАС -4°С
Пробки 6/10
usd 66.44
eur 73.94

Все новости

Все новости
Происшествия

Въехал в снежный вал — в ГИБДД рассказали подробности задержания пьяного водителя на Автогенной

Водитель автомобиля Ford Focus отказался пройти медосвидетельствование

1 689
6 Обсудить

Поделиться

Инцидент произошёл на улице Автогенной в Октябрьском районе поздним вечером 1 марта

Инцидент произошёл на улице Автогенной в Октябрьском районе поздним вечером 1 марта

В Госавтоинспекции рассказали о том, как вечером 1 марта в Новосибирске задержали нетрезвого водителя.

— В дежурную часть Госавтоинспекции поступило обращение от граждан о нетрезвом водителе на улице Автогенной. По прибытии экипажа ГИБДД был обнаружен автомобиль Ford Focus, который совершил наезд на препятствие — снежный вал. Также присутствовали возле автомобиля граждане, которые пояснили, что данный автомобилист неадекватно управлял транспортным средством. Предоставили фото- и видеоотчёт. Также у водителя, который был задержан на этом автомобиле, присутствовали признаки алкогольного опьянения. Данный автомобилист отказался от прохождения освидетельствования о состоянии опьянения, — рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

На мужчину составили административный материал по статье за невыполнение требований о прохождении медосвидетельствования (ст. 12.26 ч. 1 КоАП РФ). Автомобиль Ford Focus поместили на спецстоянку.

Часть конфликта попала на видео

— Водитель вёл себя при оформлении материала спокойно, но жаловался на то, что у него был конфликт с одним из граждан. В дальнейшем он попросил, чтобы его сопроводили в отдел полиции №6 на Грибоедова. Туда его сопроводили, а в дальнейшем он уже сказал, что будет с сотрудником полиции выяснять, кто его огорчил, с кем был конфликт, так как сотрудникам Госавтоинспекции он не смог пояснить, с кем именно был конфликт. В отдел полиции для дальнейшего разбирательства он был сопровождён, — добавили в ГИБДД.

Вместе с водителем ехала его жена, у неё также были признаки алкогольного опьянения. Женщина не выходила из автомобиля на проезжую часть и вместе с мужем поехала в отдел полиции на улице Грибоедова.

— На месте присутствовало шесть человек, которые пояснили, что они видели, как данный водитель управлял транспортным средством. У всех было взято пояснение, фото- и видеоматериалы в доказательство о том, что данный гражданин управлял транспортным средством, — сообщили в ГИБДД.

На выходных в Первомайском районе нетрезвый водитель другого автомобиля Ford Focus с признаками алкогольного опьянения врезался в ВАЗ-2107. От полученных травм его 22-летняя пассажирка скончалась.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

дтпГИБДДнетрезвое вождение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

4 мар 2020 в 13:42

Абзац про "конфликт с одним из граждан" шедеврален!

Тина Лаки
4 мар 2020 в 13:34

Когда ГИБДД наконец задержит Тойоту Ланд Краузер 80 с неадекватным водителем который лихачит прямо на площади Ленина перед мэрией, создаёт реальную угрозу жизни окружающих и ещё хвастается в интернете своими "подвигами"?

людмила
4 мар 2020 в 13:38

Задержали 1 марта, сегодня 4 марта, почему такая важная новость доносится до народа с таким опозданием