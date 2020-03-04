Въехал в снежный вал — в ГИБДД рассказали подробности задержания пьяного водителя на Автогенной

— В дежурную часть Госавтоинспекции поступило обращение от граждан о нетрезвом водителе на улице Автогенной. По прибытии экипажа ГИБДД был обнаружен автомобиль Ford Focus, который совершил наезд на препятствие — снежный вал. Также присутствовали возле автомобиля граждане, которые пояснили, что данный автомобилист неадекватно управлял транспортным средством. Предоставили фото- и видеоотчёт. Также у водителя, который был задержан на этом автомобиле, присутствовали признаки алкогольного опьянения. Данный автомобилист отказался от прохождения освидетельствования о состоянии опьянения, — рассказали НГС в отделе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.

— Водитель вёл себя при оформлении материала спокойно, но жаловался на то, что у него был конфликт с одним из граждан. В дальнейшем он попросил, чтобы его сопроводили в отдел полиции №6 на Грибоедова. Туда его сопроводили, а в дальнейшем он уже сказал, что будет с сотрудником полиции выяснять, кто его огорчил, с кем был конфликт, так как сотрудникам Госавтоинспекции он не смог пояснить, с кем именно был конфликт. В отдел полиции для дальнейшего разбирательства он был сопровождён, — добавили в ГИБДД.



Вместе с водителем ехала его жена, у неё также были признаки алкогольного опьянения. Женщина не выходила из автомобиля на проезжую часть и вместе с мужем поехала в отдел полиции на улице Грибоедова.



— На месте присутствовало шесть человек, которые пояснили, что они видели, как данный водитель управлял транспортным средством. У всех было взято пояснение, фото- и видеоматериалы в доказательство о том, что данный гражданин управлял транспортным средством, — сообщили в ГИБДД.

