Весна пришла рано: в Новосибирске первые птицы стали вить гнёзда — они нашли глину и мокрую землю

В Новосибирске сороки из-за тёплой весны начали строить гнёзда раньше времени.

— В Сибири они каждый раз строят новые гнёзда. Довольно рано начали в этом году. Обычно после 8 марта начинают. Если весна такая ранняя и зима не холодная — строят в начале марта. Из-за того, что появились уже проталины. Сорокам для того, чтобы сделать лоток гнезда нужна глина, грязь, мокрая земля — это их ещё и стимулировало кроме теплой погоды. Лет 10 назад сороки редко начинали строить гнезда даже в начале апреля. В последние годы отдельные пары приступают к постройке гнезд уже в конце февраля, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.