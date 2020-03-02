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Весна пришла рано: в Новосибирске первые птицы стали вить гнёзда — они нашли глину и мокрую землю

За 10 лет сроки гнездования значительно сдвинулись

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Сороки — самые первые птицы, которые начинают обустраивать гнёзда весной. Они каждый год строят новое гнездо

Сороки — самые первые птицы, которые начинают обустраивать гнёзда весной. Они каждый год строят новое гнездо

В Новосибирске сороки из-за тёплой весны начали строить гнёзда раньше времени.

— В Сибири они каждый раз строят новые гнёзда. Довольно рано начали в этом году. Обычно после 8 марта начинают. Если весна такая ранняя и зима не холодная — строят в начале марта. Из-за того, что появились уже проталины. Сорокам для того, чтобы сделать лоток гнезда нужна глина, грязь, мокрая земля — это их ещё и стимулировало кроме теплой погоды. Лет 10 назад сороки редко начинали строить гнезда даже в начале апреля. В последние годы отдельные пары приступают к постройке гнезд уже в конце февраля, — рассказал корреспонденту НГС орнитолог Алексей Яновский.

По наблюдению орнитолога, сороки берут землю для строительства гнёзд из проталин&nbsp;

По наблюдению орнитолога, сороки берут землю для строительства гнёзд из проталин 

Он добавил, что сороки — самые первые птицы, которые начинают обустраивать гнёзда весной. Грачи прилетают ближе к концу марта.

— И то они начинают строить гнёзда в апреле. А сороки — самые ранние вестники весны, — объяснил орнитолог.

Этой зимой многие горожане с удовольствием наблюдали нашествие щуров. В городе появилось множество дроздов и свиристелей.

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веснастроительство гнезд
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КОММЕНТАРИИ (7)

с богаткова
2 мар 2020 в 18:43

Мои подчиненные на частном охранном предприятии тоже стали образовывать гнёзда или семью. Проще говоря стали искать рсп.

Фото пользователя
2 мар 2020 в 18:42

Гнезды свили даже на территории предприятия.

Гаврила
2 мар 2020 в 18:44

Сороки молодцы,в отличии от грачей,которые прилетают сюда на готовое жильё...