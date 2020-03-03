В «Ауре» заработало новое кафе с пловом — прежде заведение с таким же меню здесь закрылось

Самса в закусочной «Ваш Лаваш» стоит от 80 рублей Фото: Стас Соколов

В ТРЦ «Аура» на фуд-корте сегодня начало работать заведение «Ваш Лаваш». Это новый проект владельца сети семейных кафе Buon Appetito, которого не смутило то, что на этом же месте до этого не смогла удержаться точка с пловом и мантами другой компании.

«Ваш Лаваш» предлагает набор наиболее известных блюд среднеазиатской и кавказской кухонь: манты, хинкали, лагман, харчо, плов. Часть блюд продаются уже готовыми, но есть позиции, которые готовятся под заказ, и их придется подождать.

Заведение заняло место, освободившееся после закрытия закусочной «Слово Плову» Фото: Стас Соколов

Хинкали и манты стоят от 45 рублей, супы — от 90 рублей, плов — от 155 рублей порция. Из сравнительно редких для Новосибирска позиций можно отметить разве что кутабы — большие «конверты» из свежеприготовленной лепешки с начинками, обжаренные на гриле (от 85 рублей).



Заведение открыл ресторатор Вагинак Оганнисян. В Новосибирске ему принадлежит только небольшое кафе Buon Appetito, но, но его словам, есть ещё целый ряд заведений в европейской части России.

«Ваш Лаваш» занял место, освободившееся здесь после закрытия последней точки «Слово Плову» группы компаний «Конквест». Этот проект был свёрнут по причине недостаточного спроса. Господина Оганнисяна это, впрочем, не смущает.

— У нас другой подход, другие люди. И вообще, у нас нет цели скорее много франшиз продать. Просто хотим кормить людей, — говорит он.

Порция плова с бараниной (с салатом и лепешкой) за 190 рублей Фото: Стас Соколов