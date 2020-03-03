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Еда

В «Ауре» заработало новое кафе с пловом — прежде заведение с таким же меню здесь закрылось

Кроме плова в новом кафе можно будет купить такие блюда, как хинкали, манты и харчо

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Самса в закусочной «Ваш Лаваш» стоит от 80 рублей

Самса в закусочной «Ваш Лаваш» стоит от 80 рублей

В ТРЦ «Аура» на фуд-корте сегодня начало работать заведение «Ваш Лаваш». Это новый проект владельца сети семейных кафе Buon Appetito, которого не смутило то, что на этом же месте до этого не смогла удержаться точка с пловом и мантами другой компании.

«Ваш Лаваш» предлагает набор наиболее известных блюд среднеазиатской и кавказской кухонь: манты, хинкали, лагман, харчо, плов. Часть блюд продаются уже готовыми, но есть позиции, которые готовятся под заказ, и их придется подождать.

Заведение заняло место, освободившееся после закрытия закусочной «Слово Плову»

Заведение заняло место, освободившееся после закрытия закусочной «Слово Плову»

Хинкали и манты стоят от 45 рублей, супы — от 90 рублей, плов — от 155 рублей порция. Из сравнительно редких для Новосибирска позиций можно отметить разве что кутабы — большие «конверты» из свежеприготовленной лепешки с начинками, обжаренные на гриле (от 85 рублей).

Заведение открыл ресторатор Вагинак Оганнисян. В Новосибирске ему принадлежит только небольшое кафе Buon Appetito, но, но его словам, есть ещё целый ряд заведений в европейской части России.

«Ваш Лаваш» занял место, освободившееся здесь после закрытия последней точки «Слово Плову» группы компаний «Конквест». Этот проект был свёрнут по причине недостаточного спроса. Господина Оганнисяна это, впрочем, не смущает.

— У нас другой подход, другие люди. И вообще, у нас нет цели скорее много франшиз продать. Просто хотим кормить людей, — говорит он.

Порция плова с бараниной (с салатом и лепешкой) за 190 рублей

Порция плова с бараниной (с салатом и лепешкой) за 190 рублей

По словам ресторатора, он уже готовится открыть еще один «Лаваш» — в ТРЦ «Сибирский молл».

Для «Ауры» «Ваш Лаваш» будет уже третьим заведением с такого рода кухней. Здесь уже работают грузинский ресторан «Хочу Пури» и «Курагадиван», предлагающий блюда как кавказской, так и среднеазиатской кухонь.

В целом же грузинское направление можно считать одним из самых быстро развивающихся в Новосибирске. За прошедший год в городе начали работать не меньше семи чисто грузинских заведений (и ещё несколько со смешанной кухней). При этом в последнее время можно отметить явный тренд на сравнительно недорогие заведения с простым интерьером. Так, в середине февраля в районе Педуниверситета заработало заведение «Есть хинкали».

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ТРЦ "Аура"
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КОММЕНТАРИИ (23)

3 мар 2020 в 11:10

190 рублей на тарелке не очень весело смотрятся...

3 мар 2020 в 11:08

Очень умное решение на месте закрывшегося открыть новый такой-же ! Сильно.... :)))

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3 мар 2020 в 11:19

Но очередь в KFC, вам к себе не переманить никогда.