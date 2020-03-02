На город идёт волна холода, метели и порывистого ветра: в Новосибирск возвращаются холода

Синоптики составили прогноз до середины рабочей недели — в ближайшие дни в Новосибирске и области будет тепло, но ближе к выходным возможно похолодание.



— Погода будет определяться движением фронтальных разделов и атмосферных волн из районов Среднего Урала, воздушные массы будут поступать в основном атлантического происхождения. Поэтому температурный фон всё равно ожидается выше нормы с осадками в виде мокрого снега, возможны метели, порывистые ветры с силой до 15–20 метров в секунду, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.