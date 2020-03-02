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Весна

На город идёт волна холода, метели и порывистого ветра: в Новосибирск возвращаются холода

Синоптики предупредили, что в конце рабочей недели возможно похолодание

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Из-за перепадов температур гололёд станет ещё опаснее

Из-за перепадов температур гололёд станет ещё опаснее

Синоптики составили прогноз до середины рабочей недели — в ближайшие дни в Новосибирске и области будет тепло, но ближе к выходным возможно похолодание.

— Погода будет определяться движением фронтальных разделов и атмосферных волн из районов Среднего Урала, воздушные массы будут поступать в основном атлантического происхождения. Поэтому температурный фон всё равно ожидается выше нормы с осадками в виде мокрого снега, возможны метели, порывистые ветры с силой до 15–20 метров в секунду, — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

Тёплая погода продержится в регионе почти всю рабочую неделю.

— В ночные часы в Новосибирской области в ближайшие три дня будет -7... -13 °С, днём от -3 до +3 °С. В Новосибирске ночью -3... -7 градусов, днём -1... +1 °С. Такая погода будет сопровождаться гололёдными явлениями, на дорогах сильная гололедица. Мы предполагаем, что с 6-7 марта возможна волна холода с понижением температуры ночью до -15... -20 градусов мороза, — добавил Ренад Ягудин.

Гололед на дорогах не только раздражает горожан, но и представляет серьезную опасность. Чтобы избежать травм на льду, мы публиковали инструкцию о том, как правильно падать.

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КОММЕНТАРИИ (4)

с богаткова
2 мар 2020 в 14:57

малолетки опять будут ходить без шапки, с подворотом. Это не холода,а обычная погода если правильно одеваться.

Фото пользователя
2 мар 2020 в 14:56

Лично на моем предприятии к холодам готовы. Выдал одежду работникам.

2 мар 2020 в 15:02

Если синоптики говорят, что будет холодно, готовься в жаре. 😁