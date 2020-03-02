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В сотне домов на Бориса Богаткова отключили батареи

Рабочие начали ремонт в 7 часов утра

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Батареи будут отключены до 22 часов

Батареи будут отключены до 22 часов

Сегодня, 2 марта, без отопления остался 101 жилой дом в Октябрьском районе Новосибирска. Отключение связано с ремонтными работами на Бориса Богаткова.

— С 7 утра бригада теплосетевого подразделения СГК устраняет повреждение на магистральной теплотрассе по улице Бориса Богаткова, — рассказали в пресс-службе СГК.

В компания уточнили, что в зону отключения попал 101 жилой дом на улицах 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Бориса Богаткова, Восход, Грибоедова, Гурьевской, Декабристов, Добролюбова, Дунайской, Зыряновской, Кирова, Нижегородской, Никитина, Якушева, а также 11 образовательных учреждений и 2 больницы.

В компании уточнили, что работы планируется завершить к 22:00.

В конце января в 116 домах Дзержинского района аварийно отключили отопление и горячую воду. Под отключение попали жилые дома, детские сады и школы.

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отоплениеСГК
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КОММЕНТАРИИ (20)

я не робот
2 мар 2020 в 14:20

Креаклы, я конечно понимаю, что вы ориентированы на стремительный социальный «взлет», на частую смену жизненной обстановки, на быстрые результаты от приложенных к чему-либо усилий. Вы выстраиваете свою жизнь вокруг разнонаправленных интересов. Но почему вы не хотите заботиться о своем же далеком будущем и будущем будущих поколений, вот это как то непонятно. Отключение батарей, как пример.

Гость
2 мар 2020 в 14:15

Я считаю, что нужно уволить с богаткова и короля, которые тут пишут, что на Богаткова всегда и всё нормально и они лично проверяют каждый люк теплотрассы и их сотрудники следят за исправностью каждого метра теплотрассы.НГС уволняй брехунов.Они даже и понятия не имели о ремонте.И как охранники и как ваши тролли.

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2 мар 2020 в 14:49

Перерасчёт в связи с тёплой зимой будет? Сегодня федеральные СМИ написали, что ряд регионов это ждёт. У нас тоже зима мягкая была, СГК явно не как обычно топил.