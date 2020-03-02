В сотне домов на Бориса Богаткова отключили батареи

Сегодня, 2 марта, без отопления остался 101 жилой дом в Октябрьском районе Новосибирска. Отключение связано с ремонтными работами на Бориса Богаткова.
— С 7 утра бригада теплосетевого подразделения СГК устраняет повреждение на магистральной теплотрассе по улице Бориса Богаткова, — рассказали в пресс-службе СГК.
В компания уточнили, что в зону отключения попал 101 жилой дом на улицах 9-го Ноября, 3-го Интернационала, Бориса Богаткова, Восход, Грибоедова, Гурьевской, Декабристов, Добролюбова, Дунайской, Зыряновской, Кирова, Нижегородской, Никитина, Якушева, а также 11 образовательных учреждений и 2 больницы.
В компании уточнили, что работы планируется завершить к 22:00.
В конце января в 116 домах Дзержинского района аварийно отключили отопление и горячую воду. Под отключение попали жилые дома, детские сады и школы.