В сотне домов на Бориса Богаткова отключили батареи

Гость 2 мар 2020 в 14:15

Я считаю, что нужно уволить с богаткова и короля, которые тут пишут, что на Богаткова всегда и всё нормально и они лично проверяют каждый люк теплотрассы и их сотрудники следят за исправностью каждого метра теплотрассы.НГС уволняй брехунов.Они даже и понятия не имели о ремонте.И как охранники и как ваши тролли.