2 марта понедельник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 4/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Криминал

Ущерб по делу НИИТО перевалил за миллиард рублей

Следователи продлили срок следствия по делу о хищениях

3 811
42 Обсудить

Поделиться

Михаил Садовой находится под домашним арестом

Михаил Садовой находится под домашним арестом

Сумма ущерба по делу о хищениях при закупках в ФГБУ НИИТО выросла с 521 миллиона до 1 миллиарда 307 миллионов рублей, а срок следствия продлён до 28 апреля.

Информацию об этом НГС подтвердила Ирина Гребнева, адвокат бывшего директора НИИТО Михаила Садового.

— Это разница между ценой покупки и ценой продажи медицинских изделий, — прокомментировала Гребнева увеличение суммы ущерба. — Без учёта каких-либо затрат, которые организации понесли в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

Адвокат уточнила, что защита узнала об увеличении суммы ущерба из ходатайства следователя о продлении сроков расследования до 28 апреля.

— Мы хотим для начала задать вопросы эксперту, — пояснила Гребнева. — Если не получится, значит, будем обжаловать действия следователя. Мы считаем, что в состав затрат не включены обоснованные расходы, нет там такого ущерба.

13 февраля экс-директор НИИТО Михаил Садовой был условно-досрочно освобождён из колонии, где отбывал срок по делу о растрате государственных миллионов. Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, в декабре 2014 года — январе 2015 года глава НИИТО издал приказ о премировании 10 подчинённых суммами от 640 тысяч до 4,1 миллиона рублей. В июне прошлого года судья Центрального районного суда Новосибирска Алла Веселых вынесла приговор бывшему главе НИИТО Михаилу Садовому — три года колонии общего режима и штраф 100 тысяч рублей. В августе Новосибирский областной суд смягчил наказание Садовому.

В рамках второго уголовного дела — о хищениях при закупках для НИИТО 27 февраля суд поместил Садового под домашний арест. Вместе с бывшим руководителем ФГБУ фигурантами проходят его партнёр и научный консультант института Сергей Поскочин, а также трое руководителей коммерческих организаций. Потерпевшим признано Министерство здравоохранения России.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

судНИИИТОхищениеМихаил Садовой
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (42)

MIIB
2 мар 2020 в 13:56

И что? В Мешалкина не так давно была история с махинациями - попугали директора и отпустили. И этого тоже отпустите. Потому что власть у нас импотентная.

док
2 мар 2020 в 13:45

кто тут орал предел режим не за что...а некоторые и в одиночных пикетах стояли, не виновен он ???

я111я
2 мар 2020 в 13:38

А с сектой, которая там хозяйничала, кто-то думает разбираться? 😎