Вспыхнул моторный отсек: пожарные приехали тушить автомобиль такси на парковке — это попало на видео

Сегодня в 11:11 у дома на улице 1-й Механической, 18 загорелся автомобиль «Пежо» с опознавательными знаками такси.
— Пожарные подразделения прибыли в 11:28, в 11:30 пожар был локализован и в 11:45 — ликвидирован. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.
Возгорание произошло на площади 1,5 кв. м в моторном отсеке, причины происшествия сейчас устанавливают.
Ранее НГС рассказывал, как на Горском сгорели Hyundai и Mercedes-Benz, при этом затруднив проезд.
Сервис «Яндекс.Такси» на днях дал возможность пассажирам смотреть оценки, которые поставили им водители — мы собрали реакцию клиентов сервиса на это нововведение.