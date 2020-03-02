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Происшествия

Вспыхнул моторный отсек: пожарные приехали тушить автомобиль такси на парковке — это попало на видео

Новосибирские пожарные смогли локализовать возгорание за 2 минуты

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Пожар удалось быстро потушить

Пожар удалось быстро потушить

Сегодня в 11:11 у дома на улице 1-й Механической, 18 загорелся автомобиль «Пежо» с опознавательными знаками такси.

— Пожарные подразделения прибыли в 11:28, в 11:30 пожар был локализован и в 11:45 — ликвидирован. Пострадавших нет, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

От пожара никто не пострадал

Возгорание произошло на площади 1,5 кв. м в моторном отсеке, причины происшествия сейчас устанавливают.

Ранее НГС рассказывал, как на Горском сгорели Hyundai и Mercedes-Benz, при этом затруднив проезд.

Сервис «Яндекс.Такси» на днях дал возможность пассажирам смотреть оценки, которые поставили им водители — мы собрали реакцию клиентов сервиса на это нововведение.

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пожартаксиПервомайский район"Яндекс.Такси"
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КОММЕНТАРИИ (5)

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2 мар 2020 в 12:56

Да какая нибудь рспшка поди подожгла... За то, что без детского кресла её с прицепом не повёз...

Гость
2 мар 2020 в 13:01

Вот без обид! Таксеры чтобы быстро выехать и сорвать побольше денег, чего только под капот не пихают.Одеяла, старые куртки и так далее.Получил вызов, завёл и пока бежит с 3 го этажа, машина уже прогрета.
Вот сто процентов, что старое в масле одеяло, попала на коллектор.

Qwerty
2 мар 2020 в 12:54

Перевозить людей на таком убитом автохламе, называемым такси, как по мне это оскорбление личности