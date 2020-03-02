Вспыхнул моторный отсек: пожарные приехали тушить автомобиль такси на парковке — это попало на видео

Гость 2 мар 2020 в 13:01

Вот без обид! Таксеры чтобы быстро выехать и сорвать побольше денег, чего только под капот не пихают.Одеяла, старые куртки и так далее.Получил вызов, завёл и пока бежит с 3 го этажа, машина уже прогрета.

Вот сто процентов, что старое в масле одеяло, попала на коллектор.