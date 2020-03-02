Рядом с новосибирским планетарием начали разбирать колесо обозрения

Колесо обозрения у Большого новосибирского планетария демонтируют — такое решение принял владелец аттракциона.
Демонтаж начался 23 февраля, сейчас уже разобрали больше половины установки.
— Колесо было предназначено не нам, а частной компании, некоему акционерному обществу «Обзор», и они приняли решение его продать, — рассказала директор Большого новосибирского планетария Татьяна Белоусова.
В компании «Обзор» отказались разглашать информацию о демонтаже колеса.
Напомним, что колесо на Ключ-Камышенском плато открыли 17 сентября 2015 года, его высота превышала 30 м.