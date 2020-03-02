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Рядом с новосибирским планетарием начали разбирать колесо обозрения

Чертово колесо работало на Ключ-Камышенском плато больше 4 лет

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Демонтаж ведут уже больше недели

Демонтаж ведут уже больше недели

Колесо обозрения у Большого новосибирского планетария демонтируют — такое решение принял владелец аттракциона.

Демонтаж начался 23 февраля, сейчас уже разобрали больше половины установки.

— Колесо было предназначено не нам, а частной компании, некоему акционерному обществу «Обзор», и они приняли решение его продать, — рассказала директор Большого новосибирского планетария Татьяна Белоусова.

Демонтажом занимается владелец колеса

Демонтажом занимается владелец колеса

В компании «Обзор» отказались разглашать информацию о демонтаже колеса.

Напомним, что колесо на Ключ-Камышенском плато открыли 17 сентября 2015 года, его высота превышала 30 м.

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колесо обозренияНовосибирский планетарийдемонтажКлюч-Камышенское плато
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КОММЕНТАРИИ (14)

Qwerty
2 мар 2020 в 12:33

Жаль. Единственное колесо оборзения с которого было что то видно, т.к было на возвышенности. Только смотреть было по сути нечего - не город у нас а помойка.

Фото пользователя
2 мар 2020 в 12:31

Срамота была... Никакого обзора...

Фото пользователя
2 мар 2020 в 12:44

Лучше бы и не было его там, позору не оберёшься потом.....