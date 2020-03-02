"Шансы погибнуть на дороге в России в шесть раз выше, чем в Европе. Но ситуация резко улучшилась"

За 10 лет количество смертельных аварий снизилось на 39% Фото: Олег Каргаполов

В России снизилось количество смертельных аварий. До уровня европейских государств пока, правда, далеко, но власти планируют в ближайшие десять лет добиться почти невозможного: Владимир Путин поручил добиться к 2030 году нулевой смертности — такого нет нигде.

В 2019 году на российских дорогах погибло почти 17 тысяч человек. В прошлом году погибло на тысячу человек больше, а, например, в 2009-м было зафиксировано почти 28 тысяч смертей — то есть за десять лет число жертв сократилось на 11 тысяч в год. А это — по 30 сохранённых жизней в сутки.



Число самих аварий с пострадавшими также снизилось, хоть и не так сильно. В 2009 году их было 204 тысячи штук, а в 2019-м — около 164 тысяч (минус 20%). Количество пострадавших за тот же период упало с 255 тысяч до 211 тысяч человек, на 17,5%, и это проблема, ведь в эту статистику попадают в том числе и очень тяжёлые случаи, которые по смыслу близки к физической смерти (люди в вегетативном состоянии и т.п.).

Но всё же некоторый прогресс есть. Во-первых, с каждым годом автомобили становятся безопаснее: сейчас практически невозможно найти машину хотя бы без одной подушки безопасности, а антиблокировочная система ABS стала обязательной с 2016 года.

Во-вторых, повышается качество дорог. Например, в 2017 году по всей стране построили и реконструировали 230 километров федеральных трасс, еще 300 километров пришлись на 2018 год.

Повышение штрафов — один из методов борьбы с аварийностью Фото: Илья Бархатов

Также ведутся работы на региональных участках. Согласно нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» к 2024 году будет отремонтировано свыше 45 тысяч километров дорог в 83 регионах России.



Немалую роль в снижении аварийности играет расширение сети дорожных камер. Если в 2013 году было около 2,3 тысячи стационарных комплексов по всей стране, то сегодня их насчитывается свыше 10 тысяч.

Чтобы аварийность продолжила падать, также будет ужесточаться ответственность за нарушения ПДД. В данный момент идет оживленная дискуссия о том, насколько и каким образом повышать штрафы. Среди последних предложений — привязать «ценники» к стоимости автомобиля. То есть, чем дороже машина, тем больше придется платить. Похожая система работает, например, в Швейцарии.

Кстати, эта европейская страна является одним из самых безопасных мест для автомобилистов. По данным на 2018 год, там происходит 2,7 смерти в ДТП на 100 тысяч населения. Такой же показатель в Норвегии, чуть больше — в Швеции, Сингапуре, Великобритании и Нидерландах. В России на 100 тысяч человек приходится 18 летальных исходов — то есть вероятность погибнуть в шесть раз выше.

В чём главная причина высокой смертности на дорогах России (можно выбрать несколько вариантов)?

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