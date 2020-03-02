«Я явно где-то накосячила»: как пассажиры «Яндекс.Такси» реагируют на возможность смотреть свой рейтинг

Сервис считает оценку выше 4 баллов хорошей Фото: Густаво Зярынов, Александра Бруня

Сервис «Яндекс.Такси» на днях дал возможность пассажирам смотреть свой рейтинг — водители выставляют оценки клиентам, из совокупности которых и высчитывается показатель по пятибалльной шкале. Учитываются последние 40 оценок.

«То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя. Например, вы громко хлопнули дверью, забыли поздороваться или попрощаться», — говорится в сообщении сервиса. В «Яндекс.Такси» также объясняют, что для водителей очень важны пять показателей — пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, удобное место подачи и указали ли вы важные детали заказа, например, что вы поедете с ребёнком.

Один из новосибирских пользователей «Фейсбука» предложил подписчикам поделиться своими рейтингами. У большинства — больше 4 баллов и подбираются к 5 баллам.

При этом пользователи не только поделились баллами, но и оставили свои комментарии, относящиеся к ситуации. «4.57, похоже, чем-то я кого-то обидел», — пишет один из пользователей. «У меня пятерка, видимо, вчерашний водитель, которого пришлось послать, не знал про рейтинги», — рассказывает другой участник беседы. «Я явно где-то накосячила», — пишет девушка с рейтингом 4,75. «У меня был конфликт в декабре с водителем», — вспоминает пассажирка, у которой рейтинг 4,89. «Я, когда домой приезжаю, если на парковке такси есть, заказываю из всех сервисов подряд, чтобы место освободить, и отменяю», — говорит пассажир с рейтингом 4,83. Мы в редакции НГС тоже решили проверить свои рейтинги. Максимальный в 5 баллов оказался у главного редактора Елены Ходыревой и журналиста Екатерины Евстафьевой. Близок к идеальном рейтингу был и фотограф Александр Ощепков, но он чем-то провинился, и за неделю водители понизили его рейтинг с 4,99 до 4,91.