«Я явно где-то накосячила»: как пассажиры «Яндекс.Такси» реагируют на возможность смотреть свой рейтинг

Сервис «Яндекс.Такси» на днях дал возможность пассажирам смотреть свой рейтинг — водители выставляют оценки клиентам, из совокупности которых и высчитывается показатель по пятибалльной шкале. Учитываются последние 40 оценок.
«То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя. Например, вы громко хлопнули дверью, забыли поздороваться или попрощаться», — говорится в сообщении сервиса.
В «Яндекс.Такси» также объясняют, что для водителей очень важны пять показателей — пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, удобное место подачи и указали ли вы важные детали заказа, например, что вы поедете с ребёнком.
Один из новосибирских пользователей «Фейсбука» предложил подписчикам поделиться своими рейтингами. У большинства — больше 4 баллов и подбираются к 5 баллам.
При этом пользователи не только поделились баллами, но и оставили свои комментарии, относящиеся к ситуации.
«4.57, похоже, чем-то я кого-то обидел», — пишет один из пользователей.
«У меня пятерка, видимо, вчерашний водитель, которого пришлось послать, не знал про рейтинги», — рассказывает другой участник беседы.
«Я явно где-то накосячила», — пишет девушка с рейтингом 4,75.
«У меня был конфликт в декабре с водителем», — вспоминает пассажирка, у которой рейтинг 4,89.
«Я, когда домой приезжаю, если на парковке такси есть, заказываю из всех сервисов подряд, чтобы место освободить, и отменяю», — говорит пассажир с рейтингом 4,83.
Мы в редакции НГС тоже решили проверить свои рейтинги.
Максимальный в 5 баллов оказался у главного редактора Елены Ходыревой и журналиста Екатерины Евстафьевой. Близок к идеальном рейтингу был и фотограф Александр Ощепков, но он чем-то провинился, и за неделю водители понизили его рейтинг с 4,99 до 4,91.
Основная масса сотрудников колеблется в пределах от 4,96 до 4,81 балла. Самый низкий рейтинг оказался у одной из сотрудниц, которая связывает это с тем, что водители не любят возить клиентов с детьми. У неё 4,76 балла. При этом она утверждает, что всегда указывает в заказе детское кресло.
Какой у вас балл? Вопрос к таксистам: за что вы поставите пассажиру низкий балл? У вас есть интересная история с клиентом? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. Можно рассказать свою историю анонимно.
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