2 марта понедельник
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +1°С
Пробки 4/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Дороги и транспорт

«Я явно где-то накосячила»: как пассажиры «Яндекс.Такси» реагируют на возможность смотреть свой рейтинг

Предлагаем и вам проверить, насколько вы вежливы с таксистами

3 911
72 Обсудить

Поделиться

Сервис считает оценку выше 4 баллов хорошей

Сервис считает оценку выше 4 баллов хорошей

Сервис «Яндекс.Такси» на днях дал возможность пассажирам смотреть свой рейтинг — водители выставляют оценки клиентам, из совокупности которых и высчитывается показатель по пятибалльной шкале. Учитываются последние 40 оценок.

«То, что показалось вам мелочью, могло быть важным для водителя. Например, вы громко хлопнули дверью, забыли поздороваться или попрощаться», — говорится в сообщении сервиса.

В «Яндекс.Такси» также объясняют, что для водителей очень важны пять показателей — пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, удобное место подачи и указали ли вы важные детали заказа, например, что вы поедете с ребёнком.

Один из новосибирских пользователей «Фейсбука» предложил подписчикам поделиться своими рейтингами. У большинства — больше 4 баллов и подбираются к 5 баллам.

При этом пользователи не только поделились баллами, но и оставили свои комментарии, относящиеся к ситуации.

«4.57, похоже, чем-то я кого-то обидел», — пишет один из пользователей.

«У меня пятерка, видимо, вчерашний водитель, которого пришлось послать, не знал про рейтинги», — рассказывает другой участник беседы.

«Я явно где-то накосячила», — пишет девушка с рейтингом 4,75.

«У меня был конфликт в декабре с водителем», — вспоминает пассажирка, у которой рейтинг 4,89.

«Я, когда домой приезжаю, если на парковке такси есть, заказываю из всех сервисов подряд, чтобы место освободить, и отменяю», — говорит пассажир с рейтингом 4,83.

Мы в редакции НГС тоже решили проверить свои рейтинги.

Максимальный в 5 баллов оказался у главного редактора Елены Ходыревой и журналиста Екатерины Евстафьевой. Близок к идеальном рейтингу был и фотограф Александр Ощепков, но он чем-то провинился, и за неделю водители понизили его рейтинг с 4,99 до 4,91.

Основная масса сотрудников колеблется в пределах от 4,96 до 4,81 балла. Самый низкий рейтинг оказался у одной из сотрудниц, которая связывает это с тем, что водители не любят возить клиентов с детьми. У неё 4,76 балла. При этом она утверждает, что всегда указывает в заказе детское кресло.

Какой у вас балл? Вопрос к таксистам: за что вы поставите пассажиру низкий балл? У вас есть интересная история с клиентом? Свяжитесь с редакцией НГС по электронной почте news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. Можно рассказать свою историю анонимно.

В Новосибирске полиция завершила проверку скандала между таксистом и его пассажиркой — сообщение о том, что женщина прищемила ему палец, передали в мировой суд.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Яндекс.Таксирейтинг
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (72)

Отличный Парень
2 мар 2020 в 12:20

Почему меня , как человека который платит за услугу деньги должен тревожить мой рейтинг ?? при условии что я адекватный пользователь услуг ? да плевать . Все равно выручка это люди и возить они будут ВСЕХ . Дурацкая идея , учитывая , что в большинстве случаев приезжают водители явно не обезображенные высоким уровнем интеллекта .

Гость
2 мар 2020 в 12:20

Я Вам доложу, что водители на деле реально оборзевшие. У меня рейтинг оказался 4.7, причём я ВСЕГДА оставляю 20% на чай, никогда не заставлял водителя ждать, не ездил пьяным и в принципе никак не мог "накосячить", как тут пишут. Эт странно. Езжу каждый день.

Алексей
2 мар 2020 в 12:26

Ого, то есть "у меня все ходы записаны". А на что эти рейтинги влияют? Я понимаю рейтинги, которые пользователи выставляют обслуживающим их заведениям (фламп и т.п.), но не наоборот. Клиенты имеют возможность оценить качество услуг, выбрать лучшее и т.д. Конкуренция. А тут? К клиентам с низким рейтингам можно отказаться ехать? Или содрать с них по двойному тарифу? Это такая коллективная система таксистов, чтобы "затаить злобу" на клиентов?