Под Новосибирском водитель сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

В Новосибирской области в Черепаново сегодня ночью сбили 23-летнюю девушку — водитель с места ДТП скрылся.

— В 22:10 водитель двигался по улице Цыцаркина со стороны улицы Свободной в направлении Алтайской. В пути следования у дома 10 по улице Цыцаркина совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, после чего с места водитель скрылся, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.

Пострадавшую девушку доставили в больницу.