2 марта понедельник
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 66.99
eur 73.72
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 66.99
eur 73.72

Все новости

Все новости
Происшествия

Под Новосибирском водитель сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

Сибирячку госпитализировали в больницу

3 263
6 Обсудить

Поделиться

Водитель скрылся с места ДТП

Водитель скрылся с места ДТП

В Новосибирской области в Черепаново сегодня ночью сбили 23-летнюю девушку — водитель с места ДТП скрылся.

— В 22:10 водитель двигался по улице Цыцаркина со стороны улицы Свободной в направлении Алтайской. В пути следования у дома 10 по улице Цыцаркина совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, после чего с места водитель скрылся, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.

Пострадавшую девушку доставили в больницу.

— У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, — добавили в ГИБДД.

Если вы стали очевидцем этого ДТП, в ГИБДД просят сообщить информацию по телефона: 8 (383) 232–85–40, 232–85–50, 232–13–00.

Вчера ночью, 1 марта, рядом с домом по улице Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — погибла девушка.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

ДТПДТП с пешеходом
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (6)

Qwerty
2 мар 2020 в 09:48

Просто испугался водила, это нормально. Ну если найдут - извинится, а если нет... значит повезло.

Qwerty
2 мар 2020 в 09:52

Водитель двигался на каком то авто или просто сам бортанул и убежал?

.....
2 мар 2020 в 09:49

Водитель один скрылся или вместе с авто?