Под Новосибирском водитель сбил 23-летнюю девушку и скрылся с места ДТП

В Новосибирской области в Черепаново сегодня ночью сбили 23-летнюю девушку — водитель с места ДТП скрылся.
— В 22:10 водитель двигался по улице Цыцаркина со стороны улицы Свободной в направлении Алтайской. В пути следования у дома 10 по улице Цыцаркина совершил наезд на пешехода, который переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля, после чего с места водитель скрылся, — рассказали корреспонденту НГС в отделении пропаганды областного ГИБДД.
Пострадавшую девушку доставили в больницу.
— У неё закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, — добавили в ГИБДД.
Если вы стали очевидцем этого ДТП, в ГИБДД просят сообщить информацию по телефона:
Вчера ночью, 1 марта, рядом с домом по улице Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — погибла девушка.