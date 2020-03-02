Автобус вылетел на трамвайные пути: ДТП заблокировало движение по улице Титова

В Новосибирске 2 марта, около 8:00 на улице Титова в районе остановки «Бийская» ДТП заблокировало движение трамваев и автомобилей.
По предварительной информации, столкнулись несколько легковых автомобилей и два автобуса.
— Перекрыли полностью дорогу, — сообщают пользователи в приложении 2Gis.
Один из автобусов после столкновения оказался на трамвайных путях — сейчас оставлено движение трамваев маршрута №2 и №8.
Ночью, 1 марта, рядом с домом по улице Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — в аварии погибла девушка.