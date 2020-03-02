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Автобус вылетел на трамвайные пути: ДТП заблокировало движение по улице Титова

Оставлено движение трамваев маршрута №2 и №8

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После столкновения автобус выбросило на трамвайные пути

После столкновения автобус выбросило на трамвайные пути

В Новосибирске 2 марта, около 8:00 на улице Титова в районе остановки «Бийская» ДТП заблокировало движение трамваев и автомобилей.

По предварительной информации, столкнулись несколько легковых автомобилей и два автобуса.

— Перекрыли полностью дорогу, — сообщают пользователи в приложении 2Gis.

Один из автобусов после столкновения оказался на трамвайных путях — сейчас оставлено движение трамваев маршрута №2 и №8.

По данным сервиса ЦУГАЭТ,&nbsp;сейчас из-за ДТП оставлено движение трамваев маршрута №2 и №8

По данным сервиса ЦУГАЭТ, сейчас из-за ДТП оставлено движение трамваев маршрута №2 и №8

Ночью, 1 марта, рядом с домом по улице Одоевского, 6 произошло ДТП с участием автомобиля Ford Focus «Яндекс.Такси» и ВАЗ-2107 — в аварии погибла девушка.

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ДТП
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КОММЕНТАРИИ (12)

Попугай Кеша
2 мар 2020 в 08:32

Да там вечный ад творится на этом перекрестке. По новой дороге со стороны Слободы народ по встречке через две сплошные валит и выезжает на полосу под "кирпич". Каждое утро одно и то же. До этого вообще есть кому дело? Гибдд, вы где? Там лишение на лишении лишением погоняет. Уймите неадекватов уже.

гость
2 мар 2020 в 08:27

Как теперь дерёвне до работы добираться?

Сергей
2 мар 2020 в 08:28

Маршрутным автобусам давно пора обгон и опережение запретить в городе в принципе. Только объезд препятствий недвижимых. Ну по крайней мере обгон и опережение другого маршрутного автобуса однозначно нужно запрещать.