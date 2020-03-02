Автобус вылетел на трамвайные пути: ДТП заблокировало движение по улице Титова

Попугай Кеша 2 мар 2020 в 08:32

Да там вечный ад творится на этом перекрестке. По новой дороге со стороны Слободы народ по встречке через две сплошные валит и выезжает на полосу под "кирпич". Каждое утро одно и то же. До этого вообще есть кому дело? Гибдд, вы где? Там лишение на лишении лишением погоняет. Уймите неадекватов уже.