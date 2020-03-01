Сибирские учёные придумали новый способ, как выявить у любого человека коронавирус (кровь сдавать не надо)

Уже существующие системы выявления вируса используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции) — с его помощью можно выявить заболевание только в специализированной лаборатории. Тест-система, разработанная новосибирскими учеными, использует метод изотермической амплификации ДНК — он требует меньших ресурсов для выявления болезни.

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали прототип тест-системы для оперативного выявления коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

— Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2 (коронавируса). Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование, — сообщили в пресс-службе ИХБФМ.

Также заведующий лабораторией фармогеномики Максим Филиппенко добавил, что тест-система была разработана в сжатые сроки, в течение двух с половиной недель. По словам Максима Филиппенко, разработчики ожидают завершения всех необходимых процедур по регистрации и внедрению тест-системы в практику в течение семи месяцев.

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