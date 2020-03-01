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Наука

Сибирские учёные придумали новый способ, как выявить у любого человека коронавирус (кровь сдавать не надо)

Весь процесс занимает меньше двух часов и не требует дорогостоящего оборудования

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Учёные разработали систему в сжатые сроки

Учёные разработали систему в сжатые сроки

В воскресенье, 1 марта, стало известно, что учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали прототип тест-системы для оперативного выявления коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Уже существующие системы выявления вируса используют метод ПЦР (полимеразной цепной реакции) — с его помощью можно выявить заболевание только в специализированной лаборатории. Тест-система, разработанная новосибирскими учеными, использует метод изотермической амплификации ДНК — он требует меньших ресурсов для выявления болезни.

— Для проведения анализа с помощью разработанной методики у человека берется мазок из носа или со стенки глотки, из взятого биоматериала выделяется РНК с помощью упрощенного экспресс-метода. Далее 40 минут необходимо для высокочувствительного (до пяти копий генома вируса на реакцию) выявления генетического материала вируса SARS-CoV-2 (коронавируса). Весь процесс занимает не более 1,5 часов, для его осуществления не требуется сложное дорогостоящее оборудование, — сообщили в пресс-службе ИХБФМ.

Также заведующий лабораторией фармогеномики Максим Филиппенко добавил, что тест-система была разработана в сжатые сроки, в течение двух с половиной недель. По словам Максима Филиппенко, разработчики ожидают завершения всех необходимых процедур по регистрации и внедрению тест-системы в практику в течение семи месяцев.

Несколько дней назад НГС писал о том, стоит ли бояться коронавируса в России, где сдавать анализы и насколько опасно получать китайские посылки. Читайте 6 ответов на важные вопросы.

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китайский коронавируссибирские ученые
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КОММЕНТАРИИ (10)

ЫЫЫ
1 мар 2020 в 22:01

23 апреля короновирус придет в Россию. Не раньше!!!

Фото пользователя
1 мар 2020 в 21:58

К сожалению, это не решает проблемы с короновирусом. Хотя, ранняя диагностика - это надежда на успешное выздоровление.

1 мар 2020 в 22:15

Все эти тесты не для массового использования