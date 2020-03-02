Для тех, кто запутался в датах: как мы будем отдыхать на мартовских праздниках

Поработаем пять дней, зато отдохнем три

Начнем понедельник с действительно приятных новостей: после рабочей недели трудовую Россию ждут три выходных дня. В честь 8 Марта страна отдохнет в субботу, воскресенье и понедельник, а уже со вторника, 10 марта, выйдет в офисы и к станкам.

Из-за того, что 8 Марта выпадает на выходной день, сокращенной рабочей пятницы не будет.