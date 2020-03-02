Для тех, кто запутался в датах: как мы будем отдыхать на мартовских праздниках

Начнем понедельник с действительно приятных новостей: после рабочей недели трудовую Россию ждут три выходных дня. В честь 8 Марта страна отдохнет в субботу, воскресенье и понедельник, а уже со вторника, 10 марта, выйдет в офисы и к станкам.
Из-за того, что 8 Марта выпадает на выходной день, сокращенной рабочей пятницы не будет.
Внеплановый выходной нас ждет и в следующем месяце: 22 апреля в Кремле назвали днем голосования за изменение в Конституции, его власти сделали нерабочим. А в мае будем отдыхать в два захода: сначала с 1-го по 5-е число, а затем — с 9-го по 11-е.