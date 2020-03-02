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Страна и мир

Для тех, кто запутался в датах: как мы будем отдыхать на мартовских праздниках

Внутри — актуальный календарь трудовых будней и выходных

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Поработаем пять дней, зато отдохнем три

Поработаем пять дней, зато отдохнем три

Начнем понедельник с действительно приятных новостей: после рабочей недели трудовую Россию ждут три выходных дня. В честь 8 Марта страна отдохнет в субботу, воскресенье и понедельник, а уже со вторника, 10 марта, выйдет в офисы и к станкам.

Из-за того, что 8 Марта выпадает на выходной день, сокращенной рабочей пятницы не будет.

Любителям отдыха стоит жить в предвкушении майских праздников

Любителям отдыха стоит жить в предвкушении майских праздников

Внеплановый выходной нас ждет и в следующем месяце: 22 апреля в Кремле назвали днем голосования за изменение в Конституции, его власти сделали нерабочим. А в мае будем отдыхать в два захода: сначала с 1-го по 5-е число, а затем — с 9-го по 11-е.

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8 Мартавыходныекалендарь
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КОММЕНТАРИИ (8)

2 мар 2020 в 07:40

Нужно было 22 апреля тогда тоже красным выделить, нет? 😶

Олеся
2 мар 2020 в 08:30

Хорошо хоть про пятницу в этот раз не соврали

Гость
2 мар 2020 в 08:06

а что разве есть те, кто запутался и не знает как мы будем отдыхать в марте?! не перестаю удивляться нашим новостям