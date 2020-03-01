Более 400 новосибирцев приняли участие в крупном забеге «Белый трейл»

Некоторые новосибирцы участвовали в этом ежегодном забеге уже не первый раз

Сегодня, 1 марта, на берегу Обского моря новосибирцы приняли участие в беговых соревнованиях «Белый трейл» — по словам организаторов, в мероприятии состязались более 400 человек.

Старт и финиш были сосредоточены в парке отдыха «Звезда». Спортсмены и любители должны были пробежать 21 и 10 километров по берегу Обского моря и сосновому лесу.

— Я участвовал в этом забеге во второй раз. В прошлом году бежал 21 километр, но пришёл к финишу вторым, потому что у меня тогда обострилась травма. А в этом году 10 километров решил побежать, но снег был плотный, бежалось труднее, чем в прошлом году. Но я всю дистанцию лидировал, с самого начала, тем более когда ближе к финишу более плотный грунт пошёл, я лидировал, — рассказал корреспонденту НГС мастер спорта по лёгкой атлетике, тренер школы бега «Свой Забег» Юрий Тарасов, который финишировал первым в забеге на 10 километров.