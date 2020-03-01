Более 400 новосибирцев приняли участие в крупном забеге «Белый трейл»

Сегодня, 1 марта, на берегу Обского моря новосибирцы приняли участие в беговых соревнованиях «Белый трейл» — по словам организаторов, в мероприятии состязались более 400 человек.
Старт и финиш были сосредоточены в парке отдыха «Звезда». Спортсмены и любители должны были пробежать 21 и 10 километров по берегу Обского моря и сосновому лесу.
— Я участвовал в этом забеге во второй раз. В прошлом году бежал 21 километр, но пришёл к финишу вторым, потому что у меня тогда обострилась травма. А в этом году 10 километров решил побежать, но снег был плотный, бежалось труднее, чем в прошлом году. Но я всю дистанцию лидировал, с самого начала, тем более когда ближе к финишу более плотный грунт пошёл, я лидировал, — рассказал корреспонденту НГС мастер спорта по лёгкой атлетике, тренер школы бега «Свой Забег» Юрий Тарасов, который финишировал первым в забеге на 10 километров.
— Особенность этого старта, впрочем, как и других стартов Taiga Trail Series — в необычном и интересном месте для бега. Обское водохранилище все прекрасно знают, но никому не приходило в голову бегать там по льду зимой. И в прошлом году впервые мы это предложили. Идея многим понравилась. К сожалению, в этом году из-за теплой зимы и тонкого льда нам не разрешили бежать по центру водохранилища, — рассказал организатор серии сибирских стартов Taiga Trail Series Павел Розанов.
«Белый трейл» — забег по льду Обского водохранилища — проводится уже во второй раз. В прошлом году участники мимо дамбы ГЭС бегали до пляжа Бумеранг, далее мимо острова Таньвань к Бердской косе, а затем к Центральному пляжу Академгородка.
«Белый трейл» входит в серию сибирских стартов Taiga Trail Series, которые проходят в Белокурихе, Шерегеше и Новосибирске. Как рассказали организаторы, в прошлый раз в «Белом трейле» приняли участие 285 спортсменов из Новосибирска, Томска, Омска, Кемерова, Барнаула и Горно-Алтайска.
Также в рамках забега состоялся детский старт на 500 метров — в нём приняли участие дети от 2 до 13 лет.
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