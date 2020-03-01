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Весна Фоторепортаж

Большой репортаж с Масленицы в Новосибирске: сожжение чучела, хоровод моржей, игры и блины

Как прошла Масленица в разных уголках города — самые запоминающиеся моменты гуляний в нашем репортаже

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Какая Масленица без блинов? На Михайловской набережной угоститься мог любой желающий

Какая Масленица без блинов? На Михайловской набережной угоститься мог любой желающий

В воскресенье, 1 марта, в Новосибирске прошли традиционные масленичные гулянья: новосибирцы угощались блинами, перетягивали канат, сжигали чучело, участвовали в различных конкурсах, плясали и радовались наступившей весне. Самые яркие моменты праздника в городе запечатлел фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.

И дети, и взрослые с большим удовольствием ели традиционное блюдо

И дети, и взрослые с большим удовольствием ели традиционное блюдо

Ещё один символ праздника — чучело. Жгли сегодня по всему городу, чтобы как можно скорей выгнать зиму

Ещё один символ праздника — чучело. Жгли сегодня по всему городу, чтобы как можно скорей выгнать зиму

Жители могли сами смастерить чучело

Жители могли сами смастерить чучело

Какое лицо можно нарисовать? Тут фантазия безгранична!

Какое лицо можно нарисовать? Тут фантазия безгранична!

Символы Масленицы получились самые разнообразные

Символы Масленицы получились самые разнообразные

На празднике можно было послушать, как поют и играют на музыкальных инструментах

На празднике можно было послушать, как поют и играют на музыкальных инструментах

Дети с удовольствием принимали участие во всех играх

Дети с удовольствием принимали участие во всех играх

Одно из развлечений на празднике — разбить валенком гору кубиков

Одно из развлечений на празднике — разбить валенком гору кубиков

Какое развлечение так поднимает командный дух, как перетягивание каната? Новосибирцы с удовольствием соревновались друг с другом

Какое развлечение так поднимает командный дух, как перетягивание каната? Новосибирцы с удовольствием соревновались друг с другом

Понаблюдать за приготовлением блинов мог любой желающий

Понаблюдать за приготовлением блинов мог любой желающий

А потом, конечно же, попробовать их!

А потом, конечно же, попробовать их!

Вот так выглядело чучело перед тем, как его сожгли

Вот так выглядело чучело перед тем, как его сожгли

На Юго-западном жилмассиве в первый день весны прошли не совсем привычные всем масленичные гулянья — жгли чучело и ели блины в купальниках! Посмотрите, какой праздник себе устроили новосибирские моржи.

Новосибирские моржи устроили веселый забег в ластах и купальниках

Новосибирские моржи устроили веселый забег в ластах и купальниках

Не обошлось и без традиционного перетягивания каната

Не обошлось и без традиционного перетягивания каната

Тянули канат, конечно же, в купальниках

Тянули канат, конечно же, в купальниках

Забег получился очень веселым

Забег получился очень веселым

Если вы вдруг замерзли сегодня на многочасовых гуляньях, просто посмотрите на это фото

Если вы вдруг замерзли сегодня на многочасовых гуляньях, просто посмотрите на это фото

Без чучела, конечно же, не обошлось

Без чучела, конечно же, не обошлось

Новосибирцы принесли много сена, чтобы символ весны скорей загорелся

Новосибирцы принесли много сена, чтобы символ весны скорей загорелся

После того как подожгли, моржи начали водить хороводы

После того как подожгли, моржи начали водить хороводы

...а потом угощаться вкнусностями

...а потом угощаться вкнусностями

А вот так проходила Масленица в Центральном парке: чучело, игры, лепка снеговиков, концерт, песни и танцы, одним словом всё как положено!

Сегодня мужчины могли посоревноваться, кто же сильнее и упорнее

Сегодня мужчины могли посоревноваться, кто же сильнее и упорнее

Родители с детьми с удовольствием лепили снеговиков из талого снега

Родители с детьми с удовольствием лепили снеговиков из талого снега

Гимнастки устроили яркое шоу

Гимнастки устроили яркое шоу

А вот и поджигание чучела!

А вот и поджигание чучела!

Пламя быстро охватило символ праздника

Пламя быстро охватило символ праздника

Жители города с радостью наблюдали за праздничным сожжением

Жители города с радостью наблюдали за праздничным сожжением

В праздничный день на берегу Обского моря новосибирцы приняли участие в беговых соревнованиях «Белый трейл» — по словам организаторов, в мероприятии состязались более 400 человек.

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Масленица
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КОММЕНТАРИИ (22)

Фото пользователя
1 мар 2020 в 21:06

Сегодня прощеное воскресенье... Простите меня РСП за то, что я и дальше буду писать о вас правду...

Фото пользователя
1 мар 2020 в 20:59

Поздненько репортаж о праздновании Масленицы....я уже спать хочу, а надо комментировать..

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1 мар 2020 в 21:10

В красной юбке - это мужчина или женщина?
И то, и то - ужасно...(