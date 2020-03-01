Большой репортаж с Масленицы в Новосибирске: сожжение чучела, хоровод моржей, игры и блины

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25 ноября 2019
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1 ноября 2019
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В воскресенье, 1 марта, в Новосибирске прошли традиционные масленичные гулянья: новосибирцы угощались блинами, перетягивали канат, сжигали чучело, участвовали в различных конкурсах, плясали и радовались наступившей весне. Самые яркие моменты праздника в городе запечатлел фотокорреспондент НГС Александр Ощепков.
На Юго-западном жилмассиве в первый день весны прошли не совсем привычные всем масленичные гулянья — жгли чучело и ели блины в купальниках! Посмотрите, какой праздник себе устроили новосибирские моржи.
А вот так проходила Масленица в Центральном парке: чучело, игры, лепка снеговиков, концерт, песни и танцы, одним словом всё как положено!