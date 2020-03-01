Уличные торговцы начали продавать багульник в Новосибирске

На улицах Новосибирска начали продавать багульник — традиционно им начинают торговать во второй половине февраля — перед 8 Марта его привозят из Хакасии и Горного Алтая.

Новосибирцы заметили первых продавцов весенних растений на площади Калинина, возле выхода из метро со стороны улицы Перевозчикова.

— Багульник уже на почке. Поставите в воду и он сразу распустится, — показывают набухшие соцветия продавцы. За небольшой веник просят всего от 60 до 70 рублей.