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Весна

Уличные торговцы начали продавать багульник в Новосибирске

Растение распустится в банке с водой через 10 дней

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Жительницы Новосибирска торгуют растением неподалёку от метро&nbsp;

Жительницы Новосибирска торгуют растением неподалёку от метро 

На улицах Новосибирска начали продавать багульник — традиционно им начинают торговать во второй половине февраля — перед 8 Марта его привозят из Хакасии и Горного Алтая.

Новосибирцы заметили первых продавцов весенних растений на площади Калинина, возле выхода из метро со стороны улицы Перевозчикова.

— Багульник уже на почке. Поставите в воду и он сразу распустится, — показывают набухшие соцветия продавцы. За небольшой веник просят всего от 60 до 70 рублей.

Такие веточки можно купить возле станции метро «Заельцовская»

Такие веточки можно купить возле станции метро «Заельцовская»

В прошлом году ветками багульника в Новосибирска начали торговать в конце февраля.

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багульник
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КОММЕНТАРИИ (2)

1 мар 2020 в 19:44

Для чего он?

Бордель, а не город
1 мар 2020 в 19:43

Только марихуаной ещё не торгуют. Чего только нет, я вот видел мерило мужского достоинства. Оккупировали Маркса и площадь Калинина своим базаром.