Уличные торговцы начали продавать багульник в Новосибирске

На улицах Новосибирска начали продавать багульник — традиционно им начинают торговать во второй половине февраля — перед 8 Марта его привозят из Хакасии и Горного Алтая.
Новосибирцы заметили первых продавцов весенних растений на площади Калинина, возле выхода из метро со стороны улицы Перевозчикова.
— Багульник уже на почке. Поставите в воду и он сразу распустится, — показывают набухшие соцветия продавцы. За небольшой веник просят всего от 60 до 70 рублей.
В прошлом году ветками багульника в Новосибирска начали торговать в конце февраля.
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