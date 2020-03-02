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Происшествия

В Бердске в частном секторе приземлился планер. Транспортная прокуратура начала проверку

Очевидцы предполагают, что он совершил неудачную посадку

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Планер оказался в снегу в районе частного сектора

Планер оказался в снегу в районе частного сектора

Жители города Бердска заметили планер в снегу на улице Ключевой. Инцидент произошёл вчера в районе частного сектора. Фотографию произошедшего в редакцию прислали очевидцы.

Как рассказал корреспонденту НГС автор снимка, момент падения он не видел, но подозревает, что самолёт просто неудачно приземлился.

— Вокруг самолёта ходили двое мужиков. Вроде бы, не пострадали, — поделился бердчанин.

Точно такой же самолёт приблизительно за полчаса до падения видели над Инюшенским бором.

— Мы с другом гуляли на улице, и над нами просто пролетел такой же самолёт, но посторонних звуков не было, — поделился читатель НГС Вадим.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку данного инцидента.

В позапрошлом году чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в транспортную прокуратуру после того, как он поднял в небо на планере врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — в ведомстве решили проверить законность полёта.

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планёрБердск
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КОММЕНТАРИИ (11)

Гость
2 мар 2020 в 15:33

Теперь будем знать, что губернатор к бегу на лыжах ещё и на планере летает. Хотелось бы конечно освещение его заботы о жителях области. Её нет или замалчивают?

Гость
2 мар 2020 в 15:18

Вынужденная и благополучная посадка.
И хорошо, что не пришлось вспомнить песню, где есть строки- дотянем до лесу, решили друзья...
А город подумал, ученья идут...

2 мар 2020 в 15:20

".В Бердске в частном секторе приземлился самолёт. Транспортная прокуратура начала проверку
Очевидцы предполагают, что планер совершил неудачную посадку"..
Так "самолёт" или "планер"?... - "По замашкам, вроде, фраер, но не фраер, это точно ..."(с)
Следующий раз пишите "аэроплан". Универсальное определение всех летательных аппаратов, кроме воздушного змея и ракеты.)))