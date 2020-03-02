В Бердске в частном секторе приземлился планер. Транспортная прокуратура начала проверку

Жители города Бердска заметили планер в снегу на улице Ключевой. Инцидент произошёл вчера в районе частного сектора. Фотографию произошедшего в редакцию прислали очевидцы.
Как рассказал корреспонденту НГС автор снимка, момент падения он не видел, но подозревает, что самолёт просто неудачно приземлился.
— Вокруг самолёта ходили двое мужиков. Вроде бы, не пострадали, — поделился бердчанин.
Точно такой же самолёт приблизительно за полчаса до падения видели над Инюшенским бором.
— Мы с другом гуляли на улице, и над нами просто пролетел такой же самолёт, но посторонних звуков не было, — поделился читатель НГС Вадим.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре начали проверку данного инцидента.
В позапрошлом году чемпиона России по планерному спорту Владимира Кочкина вызвали в транспортную прокуратуру после того, как он поднял в небо на планере врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова — в ведомстве решили проверить законность полёта.